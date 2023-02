Realme GT3 240 W został zaprezentowany! To piekielnie szybki smartfon z unikalnymi smaczkami

Podczas targów MWC w Barcelonie, realme zaprezentowało swój najnowszy smartfon z serii GT. Interesujący wygląd to nie jedyny jego znak rozpoznawczy.

Mimo bycia dość młodą firmą na polskim rynku mobilnym, realme radzi sobie świetnie. Dzięki telefonom takim jak seria realme GT producent przekonał do siebie wiele osób, które szukają telefonów z mocnymi podzespołami i jedynym w swoim rodzaju designem, a przy tym wprowadzają interesujące nowości.

Fot. realme Fot. realme

To właśnie ze względu na to z niecierpliwością czekaliśmy na premierę następnego przedstawiciela tej serii - realme GT3 240 W. Już w nazwie zobaczymy jeden ze znaków szczególnych telefonów realme - szybkie ładowanie 240 W. Już rok temu realme GT Neo 3 150W było niesamowicie imponującą konstrukcją, oferującą ładowanie ogniwa o pojemności 5000 mAh do 50% w jedynie 5 minut. Teraz realme przeszło na jeszcze wyższy poziom.

Fot. realme

Nowy realme GT3 240 W może pochwalić się możliwością naładowania swojej baterii o pojemności 4600 mAh od 0% do 20% w jedynie 80 sekund. Co więcej, jeśli będziemy chcieli napełnić ogniwo, cały proces zajmie tylko 9 minut 30 sekund. Warto też wspomnieć, że dzięki specjalnym koprocesorom odpowiadającym za zbilansowane ładowanie telefonu, nawet tak duża moc ładowania nie wpływa negatywnie na żywotność baterii. Zostało to potwierdzone przez TÜV Rheinland, które przyznało realme GT3 certyfikat bezpiecznego systemu szybkiego ładowania - jako pierwszemu smartfonowi z mocą ładowania ponad 200 W.

Fot. realme

Warto też wspomnieć, że realme GT3 240 W, według wewnętrznych testów firmy, ma gwarantować utrzymanie 80% żywotności baterii po 1600 cyklach ładowania. Dzieje się tak dzięki połączeniu ponad 60 systemów zabezpieczeń oraz wspomnianych koprocesorów z systemami inteligentnego ładowania, dobierającymi odpowiedni tryb uzupełniania baterii do okoliczności. Co więcej, w opakowaniu znajdziemy specjalną ładowarkę GaN wraz z dedykowanym przewodem obsługującym prąd o natężeniu do 12 A - w przeciwieństwie do standardowych 3 lub 5 A.

Fot. realme

Oczywiście nie tylko ładowaniem żyje smartfon, ale też designem. Realme znane jest ze swojego zwracającego uwagę podejścia do wyglądu telefonów, zgodnego z maksymą Dare to Leap. Nie inaczej jest w przypadku najnowszego smartfona, który został wyposażony w Pulse Interface System. Jest to półprzezroczyste okno obok aparatu, w którym znajdziemy dekoracyjną pokrywę procesora oraz pierścień oświetlenia RGB w kształcie litery C.

Fot. realme

Ten pierścień jest interaktywnym elementem, który może pokazywać nam status naładowania telefonu czy też działać jako dioda powiadomień. Co więcej, możemy też personalizować ten system i dopasować jego działanie do swoich preferencji - do wyboru jest 25 odcieni kolorów, 2 typy rytmu oraz 5 trybów szybkości oświetlenia.

Fot. realme

Oczywiście warto także wspomnieć o podzespołach telefonu. Realme GT3 240 W będzie napędzane przez procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Ekran nadchodzącego telefonu również będzie bardzo ciekawym elementem, gdyż jest to panel AMOLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz i przekątnej 6,74". Telefon działa pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką RealmeUI 4.0.

Fot. realme

Firma nie zapomniała także o fotografii. Aparat główny został wyposażony w matrycę Sony IMX 890 o rozdzielczości 50 MP, która współpracuje z optyczną stabilizacją obrazu. Z kolei przednia kamerka do selfie ma 16 MP i została umieszczona w małym wycięciu w ekranie.

Realme GT3 240 W będzie dostępne w kilku wariantach pamięci RAM oraz pamięci wewnętrznej. Podstawowa wariant zostanie wyposażony w 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB miejsca na dane, jednak dla osób potrzebujących więcej zasobów realme przygotowało również wiele innych możliwości konfiguracji:

8/128 GB

12/256 GB

16/256 GB

16/512 GB

16/1000 GB

Ceny tego modelu będą zaczynać się od 649 USD (2880 zł)