Realme GT3 będzie miał brata bliźniaka! Nadchodzi kolejny świetny smartfon ze średniej półki cenowej

Popularna marka nie zwalnia tempa, a do sieci trafiły nowe przecieki, sugerujące prace nad kolejnym modelem z serii GT Neo.

Realme GT3 zadebiutował w Europie 28 lutego podczas targów MWC 2023. Smartfon wcześniej trafił do sprzedaży na swoim rodzimym, chińskim rynku, gdzie został zaprezentowany jako model GT Neo 5. Jedną z najważniejszych cech urządzenia jest błyskawicznie szybkie ładowanie o mocy 240 W. Na ten moment jest to rekordowa wartość, do której zbliża się niewiele telefonów konkurencji.

Do sieci trafiły nowe przecieki, które sugerują debiut kolejnego urządzenia z serii GT Neo. Smartfon miałby pojawić się w Chinach jako model GT Neo 5 SE 5G i być reprezentantem średniej półki cenowej z flagowymi funkcjami smartfonów premium. Wczesne spekulacje informują również o sporej części specyfikacji nowego urządzenia od realme.

Źródło: Realme

Smartfon zostanie wyposażony w duży ekran o przekątnej 6.74-cala, którego maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu wyniesie 144 Hz. Takie połączenie gwarantuje wysoki komfort przeglądania multimediów oraz ogrywania tytułów mobilnych. O wydajność urządzenia zadba procesor Snapdragon 7 Plus Gen 1, czyli nowy chipset marki Qualcomm, który nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany. Realme GT Neo 5 SE może więc być jednym z pierwszych urządzeń, opartych na tej jednostce.

Bateria w smartfonie ma być ogniwem o pojemności 5000 mAh, którego energię uzupełnimy ładowarką o mocy 100 W. Urządzenie będzie więc pod tym względem zdecydowanie słabsze niż najnowszy realme GT3, którego moc ładowania wynosi 240 W. Niestety, nie wiemy jeszcze czy smartfon zadebiutuje na europejskim rynku oraz kiedy odbędzie się jego ewentualna premiera. Będziemy was informować na bieżąco o wszystkich potwierdzonych informacjach oraz przeciekach na temat nowego modelu marki realme.