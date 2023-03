Realme GT3 będzie miał mocną konkurencję! Nadchodzi Nothing Phone (2)

Marka Nothing nie zwalnia tempa, a już wkrótce na rynku pojawi się kolejny średniopółowy smartfon producenta.

Branża urządzeń mobilnych przeszła w ciągu ostatnich kilku lat interesującą przemianę. Z jednej strony użytkownicy otrzymują topowe flagowce, za które nierzadko trzeba płacić ogromne pieniądze (iPhone 14 Pro/Xiaomi 13 Pro - ok. 6000 zł), a z drugiej na rynku pojawia się coraz więcej tańszych smartfonów, które nie odbiegają tak mocno od droższej konkurencji. Przykładem może być chociażby niedawna premiera Realme GT3, który poza solidnymi podzespołami otrzymał również funkcję szybkiego ładowania o mocy 240 W. Uzupełnienie baterii w tym urządzeniu trwa zaledwie 10 minut.

To nie jedyny przykład świetnego urządzenia, które kosztuje nierzadko połowę ceny flagowca. W trzecim kwartale zeszłego roku miałem przyjemność testować Motorolę Edge 30 Fusion oraz Xiaomi 12T, czyli dwa smartfony, które zadebiutowały w kwocie nieprzekraczającej 3000 zł. Oba telefony zrobiły na mnie świetne wrażenie, a po opublikowaniu recenzji nie miałem ochoty rozstawać się z żadnym z nich.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Kolejnym urządzeniem tego typu był Nothing Phone (1), czyli pierwszy telefon marki Nothing. Smartfon cieszył się sporą popularnością, co wynikało głównie z charakterystycznych plecków, na których umieszczony został tzw. Glyph Interface. Funkcja polegała na wykorzystaniu lampek LED do sygnalizowania powiadomień, nadchodzących połączeń oraz ładowania baterii. W sieci pojawiły się właśnie pierwsze istotne przecieki na temat następcy urządzenia.

Nothing Phone (2) najprawdopodobniej będzie wykorzystywał jeden z topowych procesorów marki Qualcomm. Mowa o Snapdragonie 8 Plus Gen 1, czyli tej samej jednostce, która została wykorzystana do konstrukcji takich modeli jak Galaxy Z Fold 4 czy Xiaomi 12T Pro. Co ciekawe, dokładnie ten sam chipset znalazł się również w tegorocznym Realme GT3, który może być największym konkurentem smartfona marki Nothing. Oba urządzenia prawdopodobnie trafią do polskiej dystrybucji w podobnej cenie i zaoferują zbliżoną wydajność.