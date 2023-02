Realme GT3 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [27.02.2023]

Nowy smartfon marki Realme zadebiutuje na rynku już wkrótce.

Źródło: GizChina

Premiera Realme GT3 już jutro

Aktualizacja [27.02.2023]

Realme GT3 zostanie zaprezentowany 28 lutego podczas targów MWC 2023 w Barcelonie. Najważniejszą cechą smartfona będzie szybkie ładowanie o mocy 240 W, dzięki któremu maksymalny poziom baterii osiągniemy w zaledwie 10 minut. Premiera urządzenia rozpocznie się o godzinie 16:00, a transmisję z pokazu będziecie mogli oglądać na oficjalnym koncie Realme w serwisie YouTube.

Poza szybkim ładowaniem urządzenie zaoferuje również topową wydajność, co zagwarantować ma procesor Snapdragon 8 Plus Gen 1 oraz nawet do 16 GB pamięci RAM. Model GT3 ma korzystać z pamięci UFS 3.1, a więc pod względem specyfikacji będzie on przypominał zeszłoroczne flagowce. Nie ma w tym oczywiście nic złego - sam testowałem takie urządzenia jak RoG Phone 6 Pro czy Galaxy Z Flip 4, które oferują bardzo podobną do Realme specyfikację, a jednocześnie spisują się świetnie. Model GT3 będzie też tańszy niż tegoroczne flagowce, a więc zastosowanie starszych podzespołów (Snap 8 Plus Gen 1 zamiast 8 Gen 2 oraz UFS 3.1 zamiast UFS 4.0) ma sporo sensu.

Prędkość ładowania w Realme GT3 potwierdzona

Aktualizacja [23.02.2023]

Do sieci trafiło zdjęcie pudełka najnowszego smartfona marki Realme. W przypadku większości telefonów nie byłoby w tym nic interesującego, ale opakowanie modelu GT3 potwierdza jego prędkość ładowania, która będzie rekordowa w świecie urządzeń mobilnych. Na pudełku znajdziemy więc nazwę smartfona oraz małą informację o obecności zasilacza, którego moc wyniesie aż 240 W. Według producenta urządzenie powinno naładować się od 0% do 100% w zaledwie 10 minut.

Źródło: OnLeaks

Realme GT 3 będzie więc w ścisłej czołówce urządzeń mobilnych z największą mocą ładowania, zostawiając daleko w tyle takie, popularne modele jak Galaxy S23 czy iPhone 14. Chińscy producenci od dłuższego czasu dominują w segmencie urządzeń mobilnych obsługujących ponadprzeciętną moc ładowania. Premiera urządzenia odbędzie się już 28 lutego, a więc wkrótce smartfon trafi do oficjalnej, polskiej dystrybucji.

Realme GT Neo 5 zadebiutuje jako Realme GT3

Aktualizacja [12.02.2023]

Od dłuższego czasu informowaliśmy was o tym, że najnowszych Realme GT Neo 5, z błyskawicznym ładowaniem o mocy 240 W, zadebiutuje w lutym tego roku. Okazuje się, że smartfon faktycznie trafi do polskiej dystrybucji w tym miesiącu, ale pod inną nazwą. Producent zdecydował, że urządzenie zadebiutuje jako Realme GT3.

Nie znamy jeszcze oficjalnych cen urządzenia w polskiej dystrybucji, ale na zagranicznych portalach zapłacimy za niego około 2800 zł (599 Euro) za wariant wyposażony w 16 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na pliki. Smartfon będzie więc przedstawicielem średniej półki cenowej, w której jak na razie królują takie jak Xiaomi 12T, Motorola Edge 30 Fusion czy tańsze Nothing Phone (1) i Galaxy A53 5G. Premiera Realme GT 3 w Polsce odbędzie się jeszcze w tym miesiącu.

Realme GT Neo 5 na pierwszych materiałach promocyjnych

Aktualizacja [09.02.2023]

Popularna marka udostępniła jeden z pierwszych materiałów wideo z modelem GT Neo 5 w roli głównej. Krótki filmik pokazuje najmocniejsze strony smartfona oraz zapowiedź jego możliwości. Producent ewidentnie puszcza w nim oko do graczy sugerując, że nowy chipset świetnie sprawdzi się w tytułach mobilnych, ale czy tak faktycznie będzie?

Urządzenie zostało oparte na zeszłorocznym procesorze Snapdragon 8 Plus Gen 1. Miałem okazję testować jeden z najlepszych gamingowych smartfonów na rynku (ASUS RoG Phone 6 Pro), który wykorzystuje dokładnie te samą jednostkę i muszę przyznać, że flagowiec działał świetnie w grach. Posiadał on jednak aż 18 GB pamięci RAM - choć warto zaznaczyć, że GT Neo 5 ma być również dostępy w wersji oferującej 16 GB pamięci RAM, a więc niewiele mniej niż RoG Phone 6 Pro.

Kolejne informacje na temat Realme GT Neo 5

Aktualizacja [06.02.2023]

Pod koniec zeszłego tygodnia informowałem was o tym, że najnowszy smartfon marki Realme zadebiutuje w dwóch wariantach. Jeden z nich ma oferować 240 W ładowanie oraz baterię o pojemności 4600 mAh, a drugi 150 W ładowanie i ogniwo o pojemności 5000 mAh. Na kilka dni przed premierą urządzenia, chińska marka potwierdziła, że wariant z wolniejszym ładowaniem faktycznie otrzyma większą baterie. Smartfon ma uzupełniać jej poziom od 0% do 100% w zaledwie 16 minut.

Źródło: Realme

Znamy oficjalną datę premiery smartfona

Aktualizacja [03.02.2023]

Model GT Neo 5 jest następcą smartfona, którego flagową funkcją było błyskawicznie szybkie ładowanie. Chińska marka planuje nadal podążać w wyznaczonym przez siebie kierunku, a tegoroczny Realme GT Neo 5 zaoferuje ładowanie o mocy 240 W! Premiera urządzenia odbędzie się 9 lutego w Chinach. Smartfon początkowo pojawi się jedynie na swoim rodzimym rynku, ale najprawdopodobniej trafi on wkrótce do szerszej dystrybucji.

Pod kątem mocy ładowania nie ma obecnie zbyt wiele telefonów, które będą mogły konkurować z GT Neo 5. Najbliżej flagowca stoi Infinix Zero Ultra, którego producent wyposażył w ładowanie o mocy 180 W. Dobrze prezentują się również takie modele jak: Motorole Edge 30 Ultra (125 W), Realme GT Neo 3 (150 W) oraz Xiaomi 12T Pro (120 W). Model GT Neo 5 zostanie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6.6-cala oraz maksymalną częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 144 Hz. Smartfon zostanie oparty na procesorze Snapdragon 8 Gen Plus 1, czyli tej samej jednostce, która została wykorzystana przy konstrukcji takich smartfonów jak: ASUS RoG Phone 6 Pro, Galaxy Z Fold 4 czy Xiaomi 12T Pro.

Realme GT Neo 5 zadebiutuje szybciej niż zakładaliśmy?

Aktualizacja [27.01.2023]

Marka Realme udostępniła grafikę, sugerującą, że już niedługo powinniśmy zobaczyć pewną nowość od firmy. Wszystko wskazuje na to, że jest to zapowiedź modelu GT Neo 5, któego premiera może nastąpić szybciej niż się spodziewaliśmy. Nadal jednak zakładamy, że debiut smartfona odbędzie się na targach MWC 2023, ponieważ jak na razie brak oficjalnych zapowiedzi, które by temu zaprzeczały.

Realme GT Neo 5 may launch in February 2023. #realmegtneo5 pic.twitter.com/pNVU8wbRia — Techgator (@infotechgator) January 27, 2023

Wyciekła specyfikacja smartfona

Aktualizacja [26.01.2023]

Kolejne informacje o smartfonie pojawiły się na chińskiej stronie zatwierdzającej certyfikację dla urządzeń elektronicznych. Telefon ma zostać wyposażony w spory ekran o przekątnej 6.7-cala, którego maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu wyniesie 144 Hz. Wygląda na to, że Realme planuje puścić oko w kierunku użytkowników interesujących się grami mobilnymi, bo tak szybkie odświeżanie wyświetlacza z całą pewnością przyda się podczas zabawy w ulubionych tytułach.

Źródło: GizChina

Procesorem, który zasili model GT Neo 5 będzie Snapdragon 8 Plus Gen 1. Jest to jedna z najnowszych jednostek marki Qualcomm, która została wykorzystana przy konstrukcji takich smartfonów jak: Xiaomi 12T Pro, Galaxy Z Fold 4 czy ASUS RoG Phone 6 Pro. Chipset działa znacznie szybciej niż jego poprzednik (model 8 Gen 1) i, w przeciwieństwie do niego, nie ma problemu z nadmiernym przegrzewaniem. Zeszłoroczny model GT Neo 3 został oparty na procesorze marki MediaTek, a więc wygląda na to, że Realme planuje spore zmiany w podzespołach swojej popularnej serii.

Dokładna data premiery urządzenia nadal nie została ogłoszona, ale najprawdopodobniej zostanie on zaprezentowany podczas targów MWC 2023 w Barcelonie. Event rozpocznie się 27 lutego, a zakończy 2 marca.

Specyfikacja

Model GT Neo 5 najprawdopodobniej zostanie oparty na Snapdragonie 8 Plus Gen 1. Ta sama jednostka została wykorzystana, między innymi, przy konstrukcji takich smartfonów jak Xiaomi 12T Pro czy ASUS RoG Phone 6 Pro, a więc z całą pewnością urządzenie będzie oferowało najwyższą wydajność.

W przypadku zeszłorocznego GT Neo 3 szybkie ładowanie było flagową cechą smartfona i tak też będzie tym razem. Smartfon ma zadebiutować w dwóch wariantach, które zaoferują różną wielkość baterii, a także odmienne prędkości ładowania. Tańszy model otrzyma baterie o pojemności 4600 mAh i będziemy go mogli naładować kostką o mocy 150 W (pod tym względem ma więc on przypominać swojego poprzednika).

Zupełnie inaczej prezentuje się droższy wariant, który zostanie wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh, a naładujemy go akumulatorem o mocy 240W! Możemy więc spekulować, że uzupełnienie poziomu baterii od 0% do 100% potrwa maksymalnie 10-15 minut.

Data premiery

Źródło: OnLeaks/SmartPrix

Urządzenie najprawdopodobniej zadebiutuje jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Premiera smartfona może odbyć się na targach branży mobilnej MWC 2023, które rozpoczną się pod koniec lutego w Barcelonie. Na tym samym evencie powinniśmy zobaczyć takie debiut takich urządzeń jak OPPO Find X6 Pro oraz Xiaomi 13 Pro (na rynku europejskim), a więc będzie to jeden z ważniejszych pokazów tego roku.

Cena

Źródło: PriceBaba

Na temat ceny nowego smartfona od Realme nie wiemy zbyt wiele - możemy jednak spekulować ile będzie ona wynosić, śledząc cenę poprzedniego modelu. Realme GT Neo 3 został zaprezentowany w zeszłym roku i zadebiutował w dwóch wariantach: Neo 3 oraz Neo 3T. Tańszy z nich (Neo 3T) kosztował około 2000 zł za wersje wyposażoną w 8 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na pliki. Za droższy model, czyli GT Neo 3, musieliśmy zapłacić 3299 złotych w przypadku wersji wyposażonej w 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.