Realme Narzo 30 5G - świetny smartfon z 5G za zaledwie 899 zł!

Portfolio realme poszerzyło się właśnie o nowy model. Narzo 30 5G to przystępny cenowo smartfon z 5G, ciekawą specyfikacją techniczną i świetną ceną. Czy warto się nim zainteresować?

Od dziś w największych sklepach z elektroniką w sprzedaży znajdziemy "nowego" smartfona od realme. Narzo 30 5G wygląda bardzo podobnie do testowanego przez nas realme 8 5G. Szybki rzut oka na specyfikację techniczną i wygląd urządzenia potwierdza wcześniejsze przypuszczenia. Debiutujący właśnie Narzo 30 5G to realme 8 5G w innej wersji kolorystycznej i konfiguracji pamięciowej. Całość jest jeszcze tańsza, co oznacza, że debiutujący model to bardzo ciekawa propozycja.

realme Narzo 30 5G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Narzo 30 5G od swojego nieco starszego brata różni się jedynie wersją kolorystyczną, motywem zastosowanym na pleckach, ceną, nazwą oraz konfiguracją pamięciową.

Największą zaletą realme Narzo 30 5G bez wątpienia jest sugerowana cena detaliczna. Smartfon wyceniono na zaledwie 899 zł, a w dwudniowej przedsprzedaży, która trwać będzie od poniedziałku 9 sierpnia do wtorku 10 sierpnia do godziny 23:59, urządzenie kupimy za 799 zł.

Plecki realme Narzo 30 5G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

realme Narzo 30 5G w przeciwieństwie do realme 8 5G będzie łatwiej dostępny w sprzedaży detalicznej. W tym miejscu warto przypomnieć, że bazowy wariant realme 8 5G dostępny jest jedynie w Plusie.

Zestaw sprzedażowy realme Narzo 30 5G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Producent pozycjonuje realme Narzo 30 5G jako budżetowy smartfon z 5G skierowany dla graczy. Na pokładzie znajdziemy wydajny procesor MediaTek Dimensity 700U wspierany przez 4 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Całością zarządza Android 11 z nakładką realme UI 2.0. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego, 18 W ładowania.

Gracze z pewnością docenią 6,5 calowy wyświetlacz IPS LCD z 90 Hz częstotliwością odświeżania i jasnością szczytową na poziomie 600 nitów. Rozdzielczość to standardowe Full HD+.

realme Narzo 30 5G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W cenie 900 zł producent musiał zdecydować się na jakieś kompromisy. W przypadku realme Narzo 30 5G mówimy o braku aparatu ultraszerokokątnego oraz plastikowej obudowie.

Brak obiektywu ultraszerokokątnego może być sporą wadą fot. Daniel Olszewski / PCWorld

realme Narzo 30 5G dostępny jest w jednej konfiguracji (4/128 GB) i dwóch wersjach kolorystycznych - niebieskiej oraz srebrnej. Urządzenie kupimy w RTV Euro AGD, x-kom, Media Expert, Komputronik oraz sklepach internetowych realmeshop.pl i sklep-realme.pl

Jeżeli jesteś zainteresowany realme Narzo 30 5G zapoznaj się z naszą recenzją realme 8 5G.