Realme Watch 3 Pro vs Realme Watch 3! Czym różnią się od siebie dwa modele budżetowego smartwatcha?

Już niedługo w polskiej dystrybucji pojawi się nowy wariant budżetowego smartwatcha od Realme. Sprawdźmy, czym Watch 3 Pro będzie różnił się od podstawowej wersji zegarka.

Spis treści

Realme Watch 3 Pro oraz Realme Watch 3 Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Realme Watch 3 Pro vs Realme Watch 3 - Wstęp

W zeszłym miesiącu do naszej redakcji trafił na testy Realme Watch 3. Zegarek oceniłem na trzy gwiazdki, jednak podtrzymuję, iż jest to jeden z najciekawszych budżetowych smartwatchy, które możemy kupić w kwocie do 500 zł. Wkrótce na polskim rynku zadebiutuje ulepszona wersja zegarka oznaczona jako Pro. Nowy wariant urządzenia nie będzie rewolucją, ale wniesie do serii kilka istotnych zmian, o których możecie przeczytać poniżej.

Realme Watch 3 Pro vs Realme Watch 3 - Konstrukcja i ekran

Pod względem konstrukcji model Watch 3 Pro wprowadza kilka istotnych zmian, które gruntownie wpływają na komfort użytkowania smartwatcha. Zdecydowanie największą modyfikacją jest zastosowanie ekranu AMOLED o przekątnej 1.78 cala. Sama przekątna wyświetlacza jest nieco mniejsza niż w podstawowej wersji urządzenia (1.8 cala), jednak posiada on lepszą rozdzielczość oraz znacznie wyższe odświeżanie obrazu. Te dwa czynniki są w mojej ocenie kluczowe podczas porównywania obu urządzeń. Ekran w Realme Watchu 3 Pro jest po prostu zdecydowanie ładniejszy - barwy są bardziej nasycone, a używanie go w różnym oświetleniu staje się znacznie wygodniejsze. Jednak najważniejszą różnicą jest wspomniane wcześniej szybsze odświeżanie obrazu.

Przeglądanie menu, modyfikowanie tarczy zegarka czy wybieranie aktywności sportowej - wszystkie te czynności będą płynniejsze w wariancie Pro. Różnica w komforcie użytkowania między obiema wersjami jest naprawdę spora, a w większości wynika ona właśnie z zastosowania lepszego ekranu z wyższą częstotliwością odświeżania.

Realme Watch 3 oraz Realme Watch 3 Pro Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Pod kątem pozostałych elementów konstrukcji zegarki są niemalże identyczne. Oba urządzenia ważą około 40 gramów, dzięki czemu praktycznie nie czujemy, że nosimy je na nadgarstku. Model Watch 3, jak i Watch 3 Pro, został wykonany z plastiku, co wydaje się dość logiczne biorąc pod uwagę jego cenę.

Obie wersje smartwatcha posiadają wbudowany głośnik oraz mikrofon, a także jeden przycisk funkcyjny, który znajduje się na prawej krawędzi koperty. Klawisz służy do wybudzania zegarka, a także otwierania menu i cofania się do poprzedniego widgetu, jednak większość z tych czynności możemy także wykonać przez dotykowy ekran.

Realme Watch 3 Pro vs Realme Watch 3 - Funkcje

Realme Watch 3 Pro oferuje te same funkcje, co podstawowa wersja zegarka. Możemy więc dzięki niemu odbierać połączenia, przeglądać przychodzące powiadomienia oraz monitorować pomiary zdrowotne.

Podczas testów wielokrotnie dzwoniłem przy użyciu modelu Watch 3 Pro i muszę przyznać, że jakość połączenia jest naprawdę satysfakcjonująca. Nie miałem żadnego problemu z usłyszeniem mojego rozmówcy i odwrotnie - mój rozmówca klarownie słyszał co miałem do powiedzenia. Głośność połączenia możemy też wygodnie zmieniać, a do jego odebrania wymagane jest połączenie się ze smartfonem.

Pomiary zdrowotne oraz monitorowanie snu na obu zegarkach daje niemalże identyczne rezultaty. Nawet jeśli pierwotnie otrzymywałem, na którymś z zegarków inny wynik, to bardzo szybko następowała korekta, która to zmieniała. Największe różnice występowały przy sprawdzaniu saturacji krwi, jednak wynosiły one maksymalnie 1-2%.

Realme Watch 3 Pro Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Realme Watch 3 Pro oferuje ponad 100 wbudowanych trybów sportowych, a z poziomu aplikacji możemy wybrać, które dyscypliny mają wyświetlać się w naszym zegarku. Podczas monitorowania aktywności miałem pojedyncze problemy z prawidłowym określeniem mojej lokalizacji przez zegarek, podobnie jak podczas testów podstawowej wersji smartwatcha. Oba modele umożliwiają automatyczne wykrywanie treningu i proponowanie odpowiedniej dyscypliny dostosowanej do trwającej aktywności. Nowszy model będzie także wyposażony w GPS, którego brakuje w podstawowej wersji zegarka.

Realme Watch 3 Pro oraz Realme Watch 3 to urządzenia, którym brakuje tak naprawdę tylko jednej funkcji - płatności NFC. Z jednej strony nie jestem zdziwiony jej brakiem, bo wielokrotnie testowałem droższe zegarki, które także były jej pozbawione, a z drugiej przyznam, że to jedyna opcja, której brak wyraźnie odczuwałem.

Realme Watch 3 Pro vs Realme Watch 3 - Bateria

Pod względem wytrzymałości baterii zmieniło się niewiele. Obu modeli używałem z włączonymi, automatycznymi pomiarami w tle i nigdy nie korzystałem z trybu oszczędzania energii. Zarówno model Watch 3, jak i Watch 3 Pro, gwarantują około 5-6 dni pracy na pojedynczym ładowaniu. Bateria jest więc zdecydowanie jedną z największych zalet obu modeli. Dodam również, że podczas korzystania z zegarków niemalże każdej nocy monitorowały one mój sen, a więc pracowały prawie całą dobę.

Realme Watch 3 oraz Realme Watch 3 Pro Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Jako, że rzadko zdarzało mi się całkowicie rozładować oba smartwatche, to zdecydowałem się sprawdzić ich prędkość ładowania od poziomu około 40% do pełnego naładowania.

W przypadku modelu Realme Watch 3 cały proces (od 42% do 100%) trwał 1 godzinę i 15 minut. Realme Watch 3 Pro był pod tym względem zdecydowanie szybszy, a podobne ładowanie (od 47% do 100%) zajęło mu zaledwie 20 minut.

Realme Watch 3 Pro vs Realme Watch 3 - Cena

Realme Watch 3 zachęca swoją niską ceną. Podstawowy model zegarka możemy kupić już za około 300 zł i jest to zdecydowanie jeden z najciekawszych smartwatchy w tej kwocie. Niestety, nie mamy jeszcze oficjalnej informacji, która sugerowałaby cenę wariantu Pro.

Przeglądając branżowe portale oraz materiały w serwisie YT możemy natknąć się na wiele proponowanych kwot, a większość z nich oscyluje w przedziale 300 - 600 zł. Finalną cenę poznamy zapewne w najbliższym czasie, po rozpoczęciu oficjalnej sprzedaży Realme Watcha 3 Pro.

Czy warto czekać na nowy model?

Zdecydowanie TAK. Zmian względem obu modeli nie ma zbyt wiele, ale ekran AMOLED z wyższą częstotliwością odświeżania obrazu całkowicie zmienia komfort korzystania z urządzenia. Wszystkie animacje są zdecydowanie płynniejsze, a przeglądanie wyników naszych pomiarów znacznie przyjemniejsze. Nowy wyświetlacz wpływa także na łatwość odczytywania danych w różnych warunkach pogodowych. Jeżeli cena modelu Realme Watch 3 Pro nie przekroczy 550 zł, to będzie on stanowił zdecydowanie ciekawszą propozycję niż podstawowy wariant urządzenia.