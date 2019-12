Realme X2 Pro Master Edition trafia do sprzedaży

Realme nie zatrzymuje się w ekspansji - w Chinach właśnie weszła do sprzedaży ulepszona wersja X2 Pro.

Realme X2 Pro zadebiutowało w Europie w listopadzie, dwa miesiące po premierze chińskiej. Realme X2 Pro Master Edition debiutuje w Chinach w grudniu, być może więc trafi do Europy w pierwszym kwartale przyszłego roku. A czym różni się od wersji podstawowej? Przede wszystkim dostępna jest tylko konfiguracja 12GB RAM oraz 256GB pamięci - podczas gdy wersja podstawowa Pro to trzy (6GB RAM + 64GB, 8GB RAM + 128GB oraz 12GB + 256GB). Ponadto mamy tu dwie wersje kolorystyczne - "czerwona cegła" (ta wersja ilustruje ten tekst) oraz Concrete (poniżej). W Chinach została wyceniona na 3299 juanów, co jest odpowiednikiem ok. 1850 zł. W promocji na oficjalnej, chińskiej stronie Realme można nabyć smartfon nieco taniej (różnica to ok. 50 zł).

Jak na razie w Polsce możemy nabyć tylko jeden model producenta - wspomniany Realme X2 Pro. Zbiera dobre opinie zarówno wśród recenzentów, jak i użytkowników, co być może zachęci tę markę do wprowadzania kolejnych modeli w naszym rejonie.