Realme X2 Pro oficjalnie - 6,5-calowy ekran 90 Hz, Snapdragon 855+, nawet 12 GB RAM i więcej

Marka Realme wzbogaciła się dzisiaj o pierwszy prawdziwy flagowiec - Realme X2 Pro. Poznaliśmy nie tylko specyfikację urządzenia, ale również jego europejską datę premiery i cenę.

Marka Realme nie jest jeszcze dobrze znana w naszym rodzimym kraju. Jednym z powodów jest bez wątpienia wiek producenta, który ma dopiero nieco ponad rok. Z całą pewnością jednak większość użytkowników smartfonów kojarzy firmę Oppo, a to właśnie ona odpowiada za stworzenie Realme.

Realme było znane do tej pory z interesujących średnio-budżetowych konstrukcji premium. Chiński producent nie wchodził na pole zarezerwowane dla typowych flagowców. Jednak dzisiaj się to zmienia, bowiem ujawniony właśnie Realme X2 Pro to flagowy smartfon, którego nie powstydziłby się żaden producent na świecie.

Przede wszystkim Realme X2 Pro otrzymał 6,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości FullHD+ z częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz. Dodatkowo ekran wspiera HDR10+ i DCI-P3. Pod taflą szkła ukryto czytnik linii papilarnych, który potrzebuje zaledwie 0,23 sekundy, aby odblokować urządzenie. Warto też dodać, że ekran pokrywa aż 91,7% przedniego panelu smartfona.

Za wydajność Realme X2 Pro odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 855+, któremu towarzyszyć będzie od 6 GB do nawet 12 GB pamięci RAM. Producent nie zapomniał również o graczach i głównie z myślą o nich zadbał o: usprawnione chłodzenie z komorą parową, technologię HyperBoost 2.0 (zapewniającą stabilniejszą i płynniejszą rozgrywkę) oraz Touch Boost 2.0 (zwiększającą responsywność ekranu dotykowego). W zależności od wybranego modelu otrzymamy również 64 GB, 128 GB lub 256 GB przestrzeni na dane.

Jak przystało na flagową konstrukcję, Realme X2 Pro wyposażono również w mocny zestaw aparatów. Na tylnym panelu znajdziemy zestaw, w którego skład wchodzą cztery sensory o rozdzielczości: 64 Mpix (Samsung GW1 z przysłoną f/1.8), 13 Mpix (teleobiektyw), 8 Mpix (szerokokątny - 115°) oraz 2 Mpix (sensor głębi). Na froncie urządzenia umieszczono pojedynczą, 16 Mpix kamerkę do selfie.

Specyfikację Realme X2 Pro uzupełniają: akumulator o pojemności 4000 mAh z super szybkim ładowaniem SuperVOOC (50 W) oraz głośniki stereo Ultra-Linear ze wsparciem dla Dolby Atmos oraz Hi-Res Audio.

Producent podczas dzisiejszej konferencji, która odbyła się w Madrycie, ujawnił, że sprzedaż Realme X2 Pro rozpocznie się w Europie na początku listopada. Smartfon dostępny będzie w trzech wariantach: