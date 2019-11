Realme X2 Pro - rusza przedsprzedaż w Europie

Realme, które skupia się głownie na południowo-wschodniej Azji, wkracza do Europy ze swoim flagowcem. Można go postawić na równi z modelami Xiaomi, Honor czy OnePlus.

Realme X2 Pro można będzie nabyć w dziewięciu krajach europejskich - jest wśród nich również Polska! Pozostałe to Wielka Brytania, Belgia, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia i Hiszpania. Przedsprzedaż ruszyła już dzisiaj, a realizacja zamówień nastąpi 14 listopada. X2 Pro to model, który zdecydowanie wyróżnia się na plus od średniaków, stanowiących większość oferty producenta. Jego design przypomina OnePlus 7T Pro, jednak różni się oprogramowania, w tym szybkość ładowania i aparaty, ponadto mamy tu nakładkę Color OS.

X2 Pro ma cztery obiektywy aparatu tylnego: główny to sensor Samsung GW1 64MP z przesłoną f/1.8. Umożliwia wykonywanie zdjęć 16 Mpix z technologią łączenia pikseli (pixel binning). Towarzyszą mu ultraszerokokątny obiektyw 8 Mpix oraz teleobiektyw 13 Mpix i sensor głębi 2 Mpix. Smartfon ma wyświetlacz Fluid AMOLED 6,5" z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Rozdzielczość obrazu to Full HD+. W wyświetlacz wbudowany został czytnik linii papilarnych. Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 855+. Dostępne są wersje z 6, 8, a nawet 12GB RAM. Całość zasila akumulator 4000 mAh, obsługujący technologie szybkiego ładowania 50W SuperVOOC oraz Quick Charge 3. Ładowanie odbywa się poprzez port USB typu C.

A jak prezentują się ceny? Smartfon Realme X2 Pro dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: Neptune Blue oraz Lunar White. Cena zależy od ilości RAM i pamięci:

Realme X2 Pro 6GB + 64GB - 399 euro (ok. 1705 zł)

Realme X2 Pro 8GB + 128GB - 449 euro (ok. 1950 zł)

Realme X2 Pro 12GB + 256GB - 499 euro (ok. 2150 zł)

Jeśli podoba Ci się ten model, możesz zamówić go na tej stronie.