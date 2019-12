Realme X50 5G będzie korzystać równocześnie z 5G i Wi-fi

Zastosowane w nachodzącym smartfonie rozwiązanie ma zapewniać lepszą szybkość oraz stabilność.

Realme szykuje się do premiery nowego smartfona - X50 - który ma obsługiwać sieć 5G. Będzie w tym celu wykorzystywać procesor Snapdragon 765Gz modemem X52. Jak podano dzisiaj, optymalną szybkość i maksymalną stabilność połączenia zapewni równoczesne użycie zarówno 5G, jak i Wi-fi. Nie jest to całkowicie nowe rozwiązanie - na rynku są od dawna smartfony wykorzystujące równocześnie 4G i Wi-fi, jednak w przypadku 5G to pierwsze tego typu połączenie, jakie znajdzie się w sprzedaży. Ponadto smartfon ten będzie korzystać równocześnie z obu pasm sieci bezprzewodowej: 2,4 GHz oraz 5 GHz.

Jak wiemy z informacji dostarczonych przez Qualcomm, Snapdragon 765G może łączyć się równocześnie z samodzielnymi (SA) i przejściowymi (NSA) sieciami, wspiera również mmVave, czyli pasmo poniżej 6 GHz (tzw. sub-6GHz). O tym, jak będzie sprawować się to rozwiązanie w praktyce, nie dowiemy się przed 25 stycznia, kiedy to telefon ma trafić do oficjalnej sprzedaży. Tu warto przypomnieć deklarację producenta, który ogłosił, że będzie produkować tylko telefony 5G. Nie podano jeszcze oficjalnej specyfikacji - poza procesorem, wyświetlaczem z częstotliwością odświeżania ekranu 120 Hz oraz dwoma aparatami selfie. Obecność modemu 5G sugeruje co najmniej 6GB RAM.