Realme X50 5G otrzyma ulepszoną wersję szybkiego ładowania VOOC 4.0

Pierwszy smartfon 5G Realme ma mieć kilka specjalnych funkcji. Dzisiaj zdradzono kolejną - ulepszony mechanizm szybkiego ładowania.

Wiadomo było jak dotąd, że Realme X50 będzie wspierać szybkie ładowanie VOOC 4.0, jednak dopiero dzisiaj producent zdradził - wykorzystując do tego firmowy profil w chińskiej sieci społecznościowej Weibo - że będzie to ulepszona wersja tej technologii. Ma umożliwić naładowanie urządzenia do 70% w czasie 30 minut. Niestety, nie podano przy okazji, o jaką pojemność baterii chodzi. Wiemy natomiast, że za przyśpieszone ładowanie będzie odpowiadać pięć czipów, dbających o balans pomiędzy pobieraną mocą a bezpieczeństwem, gwarantując także brak defektów, jak przepięcie czy przegrzanie.

Równocześnie poinformowano o wydajnym chłodzeniu i potwierdzono obecność procesora Snapdragon 765G na pokładzie. Oznacza to możliwość równoczesnego korzystania sieci 5G i łączności Wi-fi dla uzyskania optymalnej szybkości i stabilności połączenia (pisaliśmy o tym wczoraj). Realme powinno podać wszystkie oficjalne informacje na temat tego modelu w ciągu kilku kolejnych dni.