Realme X50 5G pojawi się w Rosji

Realme X50 zapowiedziano w listopadzie, krótko potem producent dodał wersję 5G. Po ogromnym sukcesie w Chinach zdecydowano, że kolejnym rynkiem dla tego modelu będzie Rosja.

Pierwsza sprzedaż Realme X50 5G odbyła się 8 stycznia i wyprzedała się w momencie - podobnie jak model bez obsługi 5G, czyli "zwykły" Realme X50. 10 stycznia odbyła się ponowna wyprzedaż i ponownie znaleźli się chętni na wszystkie dostępne egzemplarze. To skłoniło Realme do ogłoszenia wejścia na rynek rosyjski, choć nie padła jeszcze żadna konkretna data, ani też nie podano sugerowanych cen. Jednak wiadomo, że w chwili obecnej w Rosji są tylko dwa miasta pokryte przez 5G, które dostarcza rosyjska firma telekomunikacyjna MTS. Korzysta przy tym ze sprzętu i infrastruktury dostarczonej przez Huawei.

Realme X50 5G to telefon, w którym użyty został procesor Snapdragon 765G. Wspiera częstotliwość tzw. sub-6GHz 5G, co sprawia, że ma pewne ograniczenia w stosunku do fal milimetrowych. Pokryty szkłem Gorilla Glass 5 wyświetlacz 6,57" gwarantuje obraz w rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, a do wyboru użytkowników są wersje z 6,8 i 12GB RAM oraz 128 lub 256GB pamięci. Cena wersji z najmniejsza ilością RAM i pamięci to ok. 1800 złotych, a więc bardzo przystępna. Jeśli smartfon trafi do innych rejonów Europy - może być hitem.