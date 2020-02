Realme X50 Pro 5G będzie dostępny w trzech wariantach kolorystycznych

Już w poniedziałek odbędzie się oficjalna premiera nowego flagowca Realme. Dziś dowiadujemy się, że Realme X50 5G będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych.

Wszystkie barwy Realme X50 Pro 5G zostały zaprezentowane w chińskiej sieci społecznościowej Weibo. Rendery pokazują trzy odmienne warianty: purpurowy, błękitny oraz pomarańczowy. Niestety, widzimy tylko dolne części urządzeń, ale daje to mniej więcej pojęcie o tym, jak będzie prezentować się całość. Przypominam, że producent zastosował wyświetlacz Super AMOLED z odświeżaniem 90 Hz, a główny obiektyw aparatu tylnego to 32 Mpix. Realme X50 Pro 5G wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 865 oraz technologię szybkiego ładowania 65W.

Warto zauważyć, że to nie jedyny smartfon z tym procesorem, który ujrzy światło dzienne w najbliższym czasie. Oprócz niego zobaczymy także iQOO 3 5G - będzie to dokładnie dzień po premierze Realme, czyli 25 lutego - a także OPPO Find X2. Tutaj data premiery to 6 marca. Można zatem powiedzieć, że procesor firmy Snapdargon szybko podbija globalny rynek, a równocześnie przyczynia się do zwiększania na nim ilości urządzeń obsługujących standard 5G.

Źródło: PlayfulDroid