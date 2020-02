Realme X50 Pro 5G - oficjalna specyfikacja ujawniona!

Realme zaprezentowało swojego flagowca na ten rok. Realme X50 Pro 5G zwraca uwagę szybkim ładowaniem i aparatem. Ale to nie jedyne jego zalety.

Realme X50 Pro 5G zaprezentowano zgodnie z planem - w Madrycie, a transmisja miała miejsce online. Specyfikacja flagowca Realme prezentuje się następująco:

Wyświetlacz: 6.44-inch FHD+ 90Hz HDR Ultra Smooth AMOLED

Procesor: Snapdragon 865 5G 2.84GHz

Układ graficzny: Adreno 650 GPU

Aparat tylny: 64MP f/1.8 + ultraszerokokatny 8MP f/2.3 + teleobiektyw 12MP telephoto + sensor głębii 2MP, nagrywanie 4K, efekt Bokeh

Aparat przedni: 32MP f/2.5 + ultraszerokokątny (105°) 8MP f/2.2

RAM: 6, 8 lub 12GB LPDDR5 RAM

Pamięć: 128/256GB UFS 3.0

Czytnik linii papilarnych: wbudowany w wyświetlacz

Łączność: 5G, Dual-VoLTE, Dual-SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC

Głośniki: stereo

Bateria: 4200mAh, ładowanie 65W SuperDart Charger

System: Android 10 z nakładką Realme UI

Ładowanie 65W ma umożliwić napełnienie akumulatora od 0 do 100% w czasie zaledwie 35 minut. Smartfon wejdzie równocześnie na rynku europejskie i indyjski, a jego cena to 599 euro (ok. 2,6 tys. zł) za wersję 8GB/128GB, zaś najsilniejsza ma kosztować 749 euro (ok. 3300 zł).

