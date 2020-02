Realme X50 Pro 5G: ujawniono czas i miejsce premiery - jednak w Hiszpanii

Pierwotnie premiera flagowca Realme X50 Pro 5G miała odbyć się 24 lutego podczas targów Mobile World Congress w Barcelonie. Data i kraj pozostają bez zmian, jednak będzie to w innym mieście.

Marka realme ogłosiła czas i miejsce premiery flagowca realme X50 Pro 5G. termin pozostał bez zmian - będzie to 24 lutego 2020 roku, jednak zamiast w Barcelonie, odbędzie się w Madrycie. Wszyscy zainteresowani będą mogli obejrzeć to wydarzenie na oficjalnych kanałach producenta na YouTube, Facebooku oraz na stronie realme.com. Transmisja rozpoczyna się o godzinie 10:00, a hasłem reklamowym nowego smartfona jest „Dare to Leap”. Jeśli chcesz je obejrzeć poprzez YouTube, okienko transmisji znajduje się poniżej - wróć na stronę 24 lutego.

realme X50 Pro 5G to telefon z topowym procesorem Qualcomm Snapdragon 865 5G. Producent dotrzymuje w ten sposób złożonej w grudniu obietnicy, kiedy to podczas czwartej edycji Qualcomm Snapdragon Technology Summit ogłosił, że będzie jednym z pierwszych producentów używających zaprezentowanego tama procesora. A co jeszcze wiemy o tym urządzeniu? Ma mieć 12 GB pamięci RAM LPDDR5 RAM i wyświetlacz FullHD+. Z pewnoscią używa systemu Android 10. Realme X50 Pro 5G pojawiło się już w testach AnTuTu, gdzie uzyskało imponujący wynik 574,895 punktów.

Jak podaje producent: "według globalnych statystyk podanych przez Counterpoint łączna liczba sprzedanych smartfonów realme w trzecim kwartale 2019 r. przekroczyła 10 milionów, plasując firmę na 7. miejscu na świecie. W porównaniu z tym samym okresem w 2018 r. realme odnotowało wzrost o 808%, stając się tym najszybciej rozwijającą się marką smartfonów na świecie". Realme X50 Pro 5G to model przeznaczony na globalny rynek, co może dać marce dodatkowy impuls do rozwoju.