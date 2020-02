Realme X50 Pro 5G z ładowaniem 65W SuperDart

Realme X50 Pro 5G to tegoroczny flagowiec Realme, którego pełna specyfikacja została ujawniona kilka dni temu - prezentujemy ją na tej stronie. Dzisiaj na twitterowym koncie marki pojawiła się informacja, że telefon ten będzie obsługiwać szybkie ładowanie 65W SuperDart. Jak dotąd krążyły na ten temat tylko pogłoski - wcześniej miało mieć wsparcie dla tego standardu Realme X2 Pro, jednak okazało się, że ma "tylko" 50W. Technologia ładowania SuperDart ma przynieść "prędkość przyszłości" - cokolwiek by to znaczyło.

We could think of a million situations in which having no battery could ruin your day.



But during the time you have been thinking about this, you would have already charged the #realmeX50Pro with its 65W SuperDart Charge to keep you going. #realme5G