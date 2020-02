Realme X50 Pro będzie mieć aparat selfie 32 Mpix

Wczoraj Realme potwierdziło, że premiera odbędzie się bez poślizgów, dzisiaj zdradziło informacje o aparatach.

Realme już od kilku tygodni podgrzewa atmosferę przed premierą swojego tegorocznego flagowca. Co parę dni pojawia się na jego temat nowa informacja, ale za cztery to się skończy - Realme X50 Pro 5G zostanie oficjalnie zaprezentowany. Dwie nowe informacja od producenta dotyczą aparatów. Najpierw pojawiła się wieść, że główny to 64 Mpix, a z tyłu urządzenia znajdą cztery obiektywy. Znajdujący się w tym zestawie teleobiektyw umożliwi hybrydowy zoom x20. Dzisiaj dodano do tego informację, że obiektyw aparatu przedniego to 32 Mpix, jest to model szerokokątny z zakresem pola widzenia 105 stopni. Podobnie jak w przypadku Realme X50, aparat przedni korzysta z systemu UIS Max "Super video stabilization".

Z wcześniejszych informacji wiemy, że Realme X50 Pro będzie mieć wyświetlacz typu Super AMOLED z odświeżaniem 90 Hz. Pod obudową możemy spodziewać się do 12GB pamięci RAM typu LPDDR5 RAM oraz 256GB miejsca na dane. Smartfon ma miec baterię 3200 mAh, korzystającą z szybkiego ładowania 65W SuperDart. Telefon ma być konkurencją dla podobnych modeli: OPPO Find X2 oraz Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro.