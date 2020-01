Realme X50 - czy powstaje tańsza wersja smartfona?

Realme X50 sprzedało się w dniu premiery, o czym pisałem. A krótko po sukcesie sprzedażowym w sieci pojawiła się wieść, że może powstanie kolejny, najtańszy wariant urządzenia.

Realme X50 dzisiaj po raz drugi trafia do sprzedaży - być może również cały nakład wyprzeda się jednego dnia. Równocześnie pojawia się informacja, że do istniejących kombinacji 8GB RAM+128GB, 6GB RAM+256GB oraz 12GB RAM+256GB dojdzie jeszcze kolejna. Ma być to kombinacja 6GB RAM i 64GB pamięci. Taka wersja została ponoć wypatrzona na stronach TENAA, a poza tym trzeba pamiętać, że konkurencyjny Redmi K30 5G dysponuje takim właśnie modelem.

Realme X50 już odniosło sukces, a jeśli druga fala sprzedaży będzie na takim samym poziomie, pojawienie się kolejnego wariantu urządzenia jest całkiem prawdopodobne. Chociaż modelu tego nie ma jeszcze w Europie, Realme niedawno wkroczyło na nasz rynek z Realme X2 Pro. Dlatego istnieje duża szansa, że zobaczymy go również u nas - ale oczywiście musimy poczekać na oficjalne oświadczenie producenta w tej sprawie.