Realme X50 - pełna specyfikacja trafiła do sieci!

W sieci ostatnio pojawiło się mnóstwo przecieków na temat Realme X50, a dziś kolejny, który powinien je zakończyć. Oto pełna specyfikacja urządzenia.

Nowy telefon Realme wzbudza duże zainteresowanie - a zostanie zaprezentowany już 7 stycznia. Dzisiaj na Weibo pokazała się jego pełna specyfikacja, która prezentuje następująco:

Obudowa: poliwęglanowa z metalową ramką, szkło Gorilla Glass 5 z przodu i z tyłu, grubość 8,7 mm, waga 185 gramów

z przodu i z tyłu, grubość 8,7 mm, waga 185 gramów Wyświetlacz: LCD, 6,67", jakość obrazu FullHD+ (1080 x 2400 pikseli), odświeżanie 120 Hz

Tylny aparat: obiektyw główny 64 Mpix Samsung GW1 + ultraszerokokątny 8 MPix + zoom 13MP (5x hybrydowy) + 2 MPix supermacro; główny obiektyw i szerokokątny posiadają stabilizację obrazu EIS

Przedni aparat: 32 MPix Samsung GD1 + ultraszerokokątny 8MPix

Procesor: Snapdragon 765G, osiem rdzeni: 1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver), układ graficzny Adreno 620

RAM/pamięć: 6/128GB, 8/128GB lub 8/256GB LPDDR4X RAM, plus Dual Channel UFS 2.1

Bateria: 4,500 mAh, ładowanie 30W

Łaczność: 5G (N1 / N41 / N78 / N79), Bluetooth 5.0, Wi-Fi a/b/g/n/ac

Wejścia: USB-C, jack 3.5mm

Inne: czytnik odcisków palców z boku, pojedynczy głośnik z Dolby Atmos, NFC

Co warto podkreślić? Z pewnością odświeżanie 120 Hz na wyświetlaczu LCD 6,67" i dwa obiektywy aparatu przedniego (o czym wiedzieliśmy już od pewnego czasu). Zwracają uwagę wysokiej jakości sensor Samsunga w aparacie głównym oraz przednim. Z przecieku wiemy, że ceny urządzenia będą wynosić (odpowiednio do kombinacji RAM/pamięć): ok. 1200 zł, ok. 1400 zł i ok. 1550 zł.