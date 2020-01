Realme X50 - wyprzedane w dniu debiutu

Ostatnio widać wyraźnie, że chińskie telefony sprzedają się niczym świeże bułeczki. Cały zapas modeli Realme X50 wykupiono w dniu premiery rynkowej.

Realme X50 pojawiło się w sprzedaży 6 stycznia - i tego samego dnia użytkownicy nabyli wszystkie modele. Dzień później do sprzedaży trafiło Redmi K30 5G - i zostało wyprzedane w dwie godziny, a więc jeszcze szybciej. Z pewnością konkurencja może szczerze zazdrościć Realme. Producent zamierza kuć żelazo, póki gorące i kolejna sprzedaż X50 rozpocznie się dzisiaj - ma zostać dostarczone więcej telefonów, niż przy pierwszym rzucie.

A co właściwie kupowali użytkownicy? Realme X50 było dostępne w trzech różnych wariantach. Pierwszy to 8GB RAM+128 GB pamięci w cenie (w przeliczeniu) ok. 1380 zł. Druga wersja to 6GB RAM+256GB pamięci za ok. 1500 zł. Trzecia to najmocniejsze połączenia - 12GB RAM i 256GB pamięci za ok. 1650 zł. W przypadku pierwszej wersji warto zauważyć, że taką samą konfigurację ma Redmi K30 5G, jednak jest tańsze o ok. 60 zł. Tak czy owak nie wypada nie stwierdzić oczywistego faktu, że Realme rośnie na naszych oczach w siłę i wkrótce może być jednym z większych graczy na rynku.

Źródło: Playfuldroid