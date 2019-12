Realme chwali się sprzedażą w Indiach

Jak podaje Realme, producent sprzedał w ciągu pierwszego roku działalności w Indiach ponad 15 milionów smartfonów. W 2020 roku chce podwoić ten wynik.

Realme z powodzeniem weszło na potężny rynek w Indiach (ponad miliard ludzi), gdzie w pierwszym roku od razu wywalczyło sobie 14,3% udziałów. Sprzedaż ponad 15 milionów urządzeń to jednak wstęp - za rok o tej porze marka ta chce mieć na swoim koncie ponad 30 milionów sprzedanych smartfonów. Co ciekawe, wzrost zainteresowania smartfonami Realme odnotowano przede wszystkim w trzecim kwartale b.r., kiedy to nabywców znalazło 10 milionów telefonów - przede wszystkim kupowany był model Realme X2, dostępny także w Polsce. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszą się słuchawki bezprzewodowe Realme Buds Air, które na lokalnym rynku są największym rywalem samego Apple i jego słuchawek AirPods.

Realme sprzedaje 70% swojego asortymentu online. Odróżnia to markę od konkurencji, która stawia przede wszystkim na sprzedaż bezpośrednią. Ta konkurencja to dominujące na indyjskim rynku Xiaomi, mające w nim 27,1% udziału, Samsung (18,9%) oraz Vivo (15,2%). Marka, która wywodzi się z Oppo#, okazała się zatem strzałem w dziesiątkę, a ambitne plany rozwoju pokazują, że będzie liczyć się coraz mocniej - nie tylko w Indiach, ale na całym świecie, w tym i w Polsce.

Źródło: 91Mobiles