Realme i Xiaomi przygotowują średniaki, które na głowę pobiją Galaxy A54. Wszystko dzięki temu szczegółowi

Xiaomi i Realme chcą wygryźć Samsunga z pola średniaków z Androidem. Pomóc im w tym może zaprezentowany właśnie procesor od Qualcomma.

Średnia półka smartfonów to pole do dużej rywalizacji dla producentów urządzeń. Trzeba tam znaleźć odpowiednie wypośrodkowanie pomiędzy dobrą ceną a odpowiednio mocnymi podzespołami, które nie mogą zbytnio odbiegać od konstrukcji flagowych.

Ze względu na to jest to też pole dla najciekawszych konstrukcji, ponieważ producenci muszą znaleźć dobre sposoby na przyciągnięcie klientów do swoich propozycji Samsung na przykład stawia na mocne wsparcie systemowe i dobrą jakość wykonania, ale też podzespoły dobrze wypośrodkowujące moc i odpowiednią cenę. Ze względu na to zaprezentowany właśnie Galaxy A54 jest tak ciekawym telefonem.

Może się jednak okazać, że nie będzie to wcale najciekawsza konstrukcja w średniej półce w tym roku. Poza mocno wyczekiwanym Pixelem 7a, zarówno Realme jak i Xiaomi mają zamiar zaprezentować już niedługo swoje propozycje dla tego segmentu rynku. W przypadku tych dwóch producentów możemy się spodziewać, że będą one bardzo mocne i postawią na wysoką wydajność. Wszystko za sprawą zupełnie nowego procesora, który właśnie zaprezentował Qualcomm.

Redmi Note 12 Turbo to be powered by the Snapdragon 7+ Gen 2 processor.#Xiaomi #Redmi #RedmiNote12Turbo pic.twitter.com/DaQt5j5rI9 — Mukul Sharma (@stufflistings) March 17, 2023

Zarówno Redmi Note 12 Turbo, jak i realme GT Neo 5 SE, będą konstrukcjami ze średniej półki, które postawią na najnowszy procesor Snapdragon 7+ Gen 2, dzięki któremu mają osiągnąć wydajność podobną do flagowych konstrukcji bez konieczności dużego podbijania ceny.

Realme GT Neo 5 SE to be powered by the Snapdragon 7+ Gen 2 processor.#realme #RealmeGTNeo5SE pic.twitter.com/WqXpfEQzXG — Mukul Sharma (@stufflistings) March 17, 2023

Snapdragon 7+ Gen 2 będzie zdecydowanie mocniejszą konstrukcją niż Exynos 1380, którego używa Galaxy A54. Już pierwsza generacja tego procesora byłą szybsza niż CPU użyte w najnowszym Galaxy, możemy więc oczekiwać przepaści jeśli chodzi o wydajność tych dwóch układów. Oczywiście nie jest to jedyny wyznacznik tego, jak sprawnie działa telefon, jednak czysta moc jest również bardzo istotna. Szczególnie jeśli - jak twierdzi producent - może to być nawet o 50% szybszy układ niż konkurencyjna konstrukcja Samsunga.