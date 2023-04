Realme nie zwalnia tempa, a kolejny smartfon popularnej marki jest już w drodze!

Dwa nowe modele od chińskiego producenta zostały zauważone na stronie, zatwierdzającej certyfikację dla urządzeń mobilnych.

Realme rozpoczęło rok 2023 z przytupem, czego świetnym dowodem jest ilość nowości, które marka zdążyła nam już zaprezentować. Na przełomie marca i lutego odbyła się prezentacja modelu GT3 (w chinach smartfon pojawił się jako model GT Neo 5), oferującego najszybsze na świecie ładowanie w telefonie. Urządzenie obsługuje aż 240 W przewód, który pozwala osiągnąć 100% naładowania baterii w zaledwie 10 minut. Konkurencja - w postaci Xiaomi oraz Infinixa - zapowiedziała już modele, których celem będzie przebicie tego wyniku, ale jak na razie to Realme wiedze prym w tym segmencie.

Następnie do sprzedaży trafił model C35, czyli standardowy budżetowiec z jedną, ciekawą funkcją. Mowa o Mini Capsule, która ma stanowić wariacje na temat, znanej z iPhone'ów 14 Pro, Dynamic Island. Wygląda na to, że popularna marka nie zamierza zwalniać tempa, ponieważ w sieci pojawiły się już konkretne informacje, dotyczące nowych smartfonów od Realme. Tym razem będą to modele oznaczone jako "11" oraz "11 Pro+".

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Zacznę od podobieństw między tymi urządzeniami. Zarówno podstawowy model, jak i droższy wariant, zostaną wyposażone w spore ekrany o przekątnych 6.7-cala, których maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu wyniesie 120 Hz. Z przecieków wiemy również, że wyświetlacze zostaną wykonane w technologii OLED (rozdzielczość FHD+), a czytniki linii papilarnych zostaną ukryte pod nimi. Oba modele już na starcie zaoferują najnowszą odsłonę systemu Android oraz nakładkę Realme UI 4.0.

Różnice zaczynają się, gdy spojrzymy na aparaty w omawianych urządzeniach. Tańszy model najprawdopodobniej zostanie wyposażony w kamerę główną o rozdzielczości 108 Mpix, wspieraną przez obiektyw portretowy. Nieco inaczej przedstawia się zestaw aparatów w wariancie Pro, który zaoferuje kamerę główną o rozdzielczości 200 Mpix, a do tego obiektyw szerokokątny oraz obiektyw makro. Taki zestaw zapowiada się obiecująco, jednak warto pamiętać, że na ostateczne efekty, jakie uzyskamy smartfonem, ma również wpływ oprogramowanie aparatu.