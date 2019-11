Realme ogłasza ColorsOS 7 oraz plan aktualizacji do Androida 10

Realme rośnie w siłę i nie tylko zaczyna wchodzić na rynki europejskie, ale również rozwija swoją własną nakładkę na Androida - ColorOS. Dziś podano, kiedy i gdzie zostanie wprowadzona jej najnowsza odsłona.

ColorOS w edycji z numerem 7 opiera się na systemie Android 10. Pierwsza edycja beta trafi do użytkowników Realme X2 Pro 18 grudnia, jednak co ciekawe - flagowiec nie będzie pierwszym, na który trafi edycja stabilna. Tę mają otrzymać w styczniu Realme 3 Pro i Realme XT. Następnie trafi w lutym na modele Realme X oraz Realme 5 Pro, zaś na X2 Pro dopiero w marcu. Siedem pozostałych modeli będzie musiało czekać na dalsze miesiące 2020 roku. Jak podaje producent, nowy interfejs nakładki będzie mieć bardziej "gładkie" animacje, lepiej zarządzać pamięcią operacyjną (RAM), a także poprawi jakość oglądania materiałów wideo. Pojawi się także obejmujący cały system tryb ciemny, nowe ikonki, czcionki oraz kształty. Rekrutacja do udziału testów nakładki w wersji beta rozpoczyna się już za dwa dni - chętni mogą aplikować na stronie społeczności - i zakończy 3 grudnia. Jeśli ktoś zostanie wybrany, otrzyma o tym informację 9 grudnia.

Podsumowując - aktualizacja nakładki będzie odbywać się następująco: