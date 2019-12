Realme pracuje nad nową technologią szybkiego ładowania - SUPERDART

Producenci toczą ze sobą cichą wojnę o to, kto zaoferuje najszybsze ładowanie smartfona. Realme jak do tej pory trzymało się z boku, ale może nas wkrótce zaskoczyć.

W tej chwili najszybciej ładuje się jeden z modeli Oppo - Reno Ace. Korzysta z technologii szybkiego ładowania 65W SuperVOOC 2.0 Flash Charge, dzięki czemu można naładować baterię o pojemności 4000 mAh w czasie zaledwie 30 minut - od o do 100%. Jak donoszą plotki, nadchodzący flagowiec Xiaomi, czyli Mi 10, może zaoferować ładowanie 66W (11V, 6A), co umożliwi pełne naładowanie telefonu w 35 minut. Producent otrzymał już certyfikat dla takiego rozwiązania, nie wiemy jednak, z którym modelem zostanie ono zaprezentowane. W teorii dostępne jest nawet kablowe ładowanie 100W - co zostało przez Xiaomi zaprezentowane w marcu tego roku.

Źródło: Mukul Sharma

Tymczasem, bez wielkiego rozgłosu, coś ciekawego szykuje Realme. Jego system szybkiego ładowania ma nosić nazwę SUPERDART - nazwa ta została zastrzeżona w ubiegły piątek. I oficjalnie nic więcej nie wiadomo, jednak dzisiaj pojawił się przeciek - za który odpowiada znawca tematu, Mukul Sharma - mówiący, że ma być to wspomniane rozwiązanie umożliwiające ładowanie 100W. Na dowód zamieścił wniosek aplikacyjny (powyżej). Mamy nadzieję, że w ciągu kolejnych dni pojawią się nowe informacje na ten temat. Trzeba też przypomnieć, że vivo zadeklarowało w czerwcu b.r. technologię 120W Super FlashCharge, jednak od tego czasu w temacie panuje cisza.