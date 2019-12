Realme prezentuje bezprzewodowe słuchawki Buds Air - Apple AirPods mają konkurenta?

Realme zaprezentowało dziś bezprzewodowe słuchawki - Buds Air, w których wyraźnie dostrzeżemy inspiracje produktem Apple - słuchawkami AirPods.

Realme ma ambitne plany i nie chce się ograniczać jedynie do produkcji smartfonów. W portfolio producenta znajdziemy już słuchawki Realme Buds oraz Realme Buds Wireless, a dzisiaj do tego grona produktów dołączyły "pierwsze prawdziwie bezprzewodowe" słuchawki Buds Air.

Pod względem designu, produkt chińskiego producenta nie jest zbyt oryginalny i wyraźnie widać tu, że w zasadzie skopiowano rozwiązania znane z Apple AirPods. Zastosowany chip zapewnia bardzo niskie opóźnienia i wsparcie dla Bluetooth 5.0. Każdą słuchawkę wyposażono w dwa mikrofony - jeden bezpośrednio do połączeń, a drugi do redukcji szumów w trakcie rozmowy. Producent chwali się również 12 mm wzmacniaczem bassów oraz trybem dla graczy, który pozwoli dodatkowo zredukować opóźnienie dźwięku do 120 ms.

Realme Buds Air wyposażono również w optyczne sensory, które automatycznie zatrzymają muzykę gdy tylko jedna ze słuchawek zostanie wyjęta z ucha. Nie zabrakło także pełnego wsparcia dla inteligentnego asystenta Google.

W zestawie ze słuchawkami znajduje się również specjalna, plastikowa obudowa, która obsługuje bezprzewodowe ładowanie.

Realme Buds Air będą dostępne w trzech kolorach: żółtym, białym i czarnym. Słuchawki trafią do sprzedaży już 23 grudnia, w cenie 3999 rupii indyjskich (~ 215 złotych), co przekłada się na niecałą jedną trzecią kwoty, jaką trzeba wydać na Apple AirPods.

źródło: gsmarena.com