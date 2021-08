Realme przedstawia MagDart. Konkurencja powinna się bać!

Dziś miało miejsce wydarzenie realme Magnetic Innovation Event. Chiński producent oficjalnie zaprezentował najnowszą technologię ładowania bezprzewodowego MagDart.

O możliwościach najnowszego rozwiązania realme wiedzieliśmy już sporo jeszcze przed samym wydarzeniem. Kilka dni temu CEO firmy, Madhav Shath uchylił rąbka tajemnicy oraz dał prztyczek w nos konkurencji. Nie było wtedy wiadomo, o kogo dokładnie chodzi, jednak internauci szybko rozwiązali zagadkę. Wczoraj mogliśmy także zobaczyć jak ładowarka MagDart prezentuje się w akcji i jak szybko jest w stanie naładować smartfon.

Dzisiaj natomiast w końcu odbyło się, zapowiadane jakiś czas temu, wydarzenie realme Magnetic Innovation Event. Oficjalnie przedstawiona została najnowsza technologia MagDart, która ma być pierwszym systemem magnetycznego ładowania bezprzewodowego dla smatrfonów z systemem Android oraz najszybszym tego typu rozwiązaniem na świecie. O możliwościach tego rozwiązania opowiedział Alessio Bradde, odpowiedzialny za marketing w realme. Zapowiadany od jakiegoś czasu smartfon realme Flash, póki co, jest jedynie urządzeniem koncepcyjnym, skonstruowanym z myślą o technologii MagDart.

Zobacz również:

Zdziwić mogą się z pewnością posiadacze realme GT. Jak się okazuje, będzie on pierwszym telefonem, który będziemy mogli naładować z pomocą MagDart. Realme planuje udostępnić specjalną obudowę, która to umożliwi. Możemy więc zakładać, że chiński producent postara się wyposażyć w takie obudowy inne obecne już na rynku modele.

Źródło: realme

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, chiński producent wypuści na rynek dwie ładowarki, o różnej mocy ładowania. Pierwsza z nich umożliwi ładowanie 15 W. Jest okrągła i niezwykle płaska: zaledwie 3,9 mm grubości. Niewielki rozmiar zmusił inżynierów do dodatkowej pracy i odpowiedniego rozmieszczenia części w niewielkim wnętrzu obudowy. Realme zapewnia, że naładowanie baterii o pojemności 4500 mAh nie powinno zająć dłużej niż 90 minut.

Źródło: realme

Druga z nich jest już nieco większa, co ma bezpośredni związek z faktem, że korzystając z niej, naładujemy nasz smartfon z mocą 50 W. Producent zapewnia, że jest ona niemal tak szybka, jak standardowe ładowarki o tej samej mocy i naładuje telefon z baterią o pojemności 4500 mAh w niecałą godzinę. Wewnątrz obudowy znalazło się miejsce na wiatrak, który dopilnuje, żeby ani telefon, ani ładowarka, nie przegrzały się w trakcie ładowania.

Źródło: realme

Okazuje się, że realme udało się zachować jedną rzecz w tajemnicy. Chiński producent przedstawił także MagDart Power Bank Base. Jest to rozwiązanie 2 w 1. Część przylegająca do telefonu służy za powerbank, który możemy odłączyć od podstawy. Będzie on oczywiście kontynuował ładowanie telefonu.

Źródło: realme

Realme zapowiedziało także kilka dodatkowych urządzeń z rodziny MagDart. Pierwszym z nich jest MagDart Beauty Light, które posiada 60 wbudowanych diod LED, pomagających w tworzeniu zdjęć. Nie posiada ono własnego źródła zasilania, więc wykorzystuje technologię odwrotnego ładowania i korzysta z baterii w smartfonie. Drugim z nich jest MagDart Wallet. Posiada on miejsce na nawet 3 karty oraz wbudowaną podstawkę, którą możemy wysunąć.

Źródło: realme

W trakcie wydarzenia dowiedzieliśmy się także, że realme planuje wprowadzić na rynek technologię przewodowego ładowania 125 W. Na to przyjdzie nam jednak poczekać co najmniej do 2022 roku.

Realme niestety nie powiedziało jeszcze ile każde z wymienionych urządzeń będzie kosztować, ani kiedy pojawią się one w sprzedaży. Możemy jednak spodziewać się, że staną się dość popularne wśród posiadaczy smartfonów chińskiego producenta.