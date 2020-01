Realme publikuje plan aktualizacji X2, X2 Pro i innych modeli

Realme nabiera wiatru w żagle. Tydzień po opublikowaniu swojej autorskiej nakładki realmeUI, pokazuje plan aktualizacji swoich smartfonów. Niestety, jak na razie nie są one planowane w Europie.

realme UI otrzymają RealmeX2, Realme X2 Pro, Realme X, Realme 5 Pro, Realme 3, Realme 3i, Realme 5, Realme 5s, Realme 2 Pro oraz Realme C2. Dokładne rozplanowanie aktualizacji pokazuje rozpiska poniżej. Jednak uwaga - dotyczy ona wyłącznie Indii, gdzie Realme ma największy rynek zbytu. W pozostałych rejonach świata operacja ta może przebiegać w inny sposób. Użytkownicy z tego kraju mogą już zapisywać się do beta-testów nakładki dla Realme X2.

Według informacji podanych przez producenta, aplikacje przyjmowane są do 27 stycznia, a wybrani użytkownicy otrzymają edycję beta w lutym. Jak widzimy na rozpisce, model Realme X2 Pro ma otrzymać stabilną wersję w marcu, co pozwala wysunąć wniosek, że testy potrwają miesiąc. Informacje te są o tyle ważne, że wspomniane telefony są dostępne w Europie, więc nakładka realmeUI również do nas trafi. Z pewnością nastąpi to krótko po tym, gdy stabilna wersja trafi na rynek indyjski.