Realme też szykuje składany smartfon! Czy będzie to pierwszy składak w przystępnej cenie?

Składane smartfony od zawsze kojarzą się z wysokimi cenami. Jednak realme, znane z dobrych cen nawet najmocniejszych smartfonów, ma niedługo wejść na ten rynek. Czy przyniesie też zmniejszenie cen?

Po kilku latach od wejścia na rynek pierwszych składanych smartfonów wygląda na to, że rozpoczyna się złota era tego typu telefonów. Na początku wyglądało na to, że tym formatem zainteresował się tylko Samsung ze swoimi Galaxy Flip i Galaxy Fold. Jednak teraz na rynek w końcu wchodzi wiele nowych propozycji od innych producentów. Realme ma także być jednym z nich.

Wejście na rynek składanych smartfonów przez realme może być ważnym krokiem w rozwoju tej technologii. Firma ta znana jest z produkowania mocnych, dobrej jakości telefonów w bardzo konkurencyjnych cenach. Takie podejście może być bardzo ważne w kontekście urządzeń ze składanym ekranem, które od wejścia na rynek kilka lat temu mocno trzymają się w najwyższej lidze cenowej.

Możemy więc mieć nadzieję, że nadchodzący składany smartfon realme w końcu wypełni lukę na rynku telefonów z elastycznym ekranem i będzie pierwszym przystępnym cenowo składanym telefonem.

Wygląda też na to, że realme nie ma zamiaru ograniczać się tylko do jednego typu składaków. W poście na Twitterze, CEO firmy Madhav Sheth spytał fanów, który model chcieliby zobaczyć na rynku jako pierwszy - realme Fold czy realme Flip. Dzięki takiemu pytaniu możemy się spodziewać, że oba warianty są już przygotowywane i jest to tylko sposób na zwiększenie naszego apetytu.

Warto też podkreślić, że nazwy realme Flip i realme Fold nie są zapewne ostatecznymi nazwami tych telefonów - znając realme, producent postara się o trochę bardziej ekscytujące nazewnictwo. Może się nawet okazać, że jeden z nich trafi do podserii Neo, która składa się z tzw. zabójców flagowców - telefonów z flagowymi podzespołami i możliwościami, ale w cenach telefonów ze średniej półki.