Realme uderza w Apple! Chodzi o ładowarkę MagDart

Chiński producent 3 sierpnia zaprezentuje swoją najnowszą technologię ładowania MagDart. Wykorzystał tą okazję, aby nieco dopiec Apple.

Firma realme już niedługo udostępni wszystkim chętnym swoje najnowsze rozwiązanie w kwestii bezprzewodowego ładowania urządzeń, czyli technologię MagDart. Ma ona być kompatybilna nie tylko ze smartfonami, ale także tabletami, laptopami oraz innymi urządzeniami mobilnymi. Realme MagDart ma zostać zaprezentowana 3 sierpnia w trakcie wydarzenia Magnetic Innovation Event.

Chiński producent wykorzystał tą okazję, aby nieco dopiec konkurentowi, czyli Apple. W materiałach promujących ładowarkę firma sugeruje, że jest ona o 440% szybsza. Nie podano jednak żadnych informacji dotyczących mocy ładowania oraz urządzenia, do którego MagDart jest porównywane. Internauci szybko odkryli, że jest to prztyczek w nos Apple. Wedle raportów ładowarka realme ma umożliwić ładowanie 66 W, czyli 440% tego, co oferuje technologia MagSafe od Apple: 15 W.

Faster and Thinner!



Can you guess in comparison to which charging tech is #realme's MagDart charger 440% faster?



RT and reply with #MagForFuture. pic.twitter.com/xaZ3xRuMMW — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) July 29, 2021

W poście opublikowanym przez Madhava Shatha, CEO realme, pojawiły się dwie grafiki zapowiadające debiut MagDart na wydarzeniu Magnetic Innovation Event. Druga z nich mówi, że ładowarka będzie cieńsza. Ponownie nie wiemy od czego, jednak także tutaj możemy założyć, że jest ona porównywana do MagSafe Apple. Wcześniejsze informacje pozwalają także przypuszczać, że grafiki mówią o dwóch różnych ładowarkach. Cieńsza z nich ma umożliwić ładowanie 15 W. W sieci pojawiły się niedawno rendery prezentujące inną, dużo większą ładowarkę realme. Posiada ona sześcienną bryłę oraz zamontowany wentylator, który ma rozpraszać ciepło generowane w trakcie ładowania 66 W.

Źródło: gizmochina

Mówi się także, że firma ma zamiar zaprezentować nowy smartfon: realme Flash. Ma on być pierwszym smartfonem realme z systemem Android, który będziemy mogli naładować bezprzewodowo. Wykorzystanie tak unikalnej (jak na smartfony z Androidem) technologii spowoduje zapewne, że cena urządzenia będzie dość wysoka. Smartfon ma także posiadać procesor Qualcomm Snapdragon 888, aparat z trzema obiektywami oraz oferować do 12 GB pamięci RAM i do 256 GB pamięci masowej.

