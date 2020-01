Realme zadowolone ze swoich osiągów w 2019 roku, producent sprzedał ponad 25 milionów smartfonów

Chiński producent podsumował, udany dla siebie, rok 2019.

Rok 2019 już za nami, nie brakowało w nim ciekawych produktów i wydarzeń w branży urządzeń mobilnych. Niektórzy producenci, jak np. HTC, mają powody do zmartwień, za to inni, jak Realme, powody do radość.

Już w październiku ubiegłego roku, dowiedzieliśmy się, że Realme wskoczyło na siódme miejsce wśród największych producentów smartfonów na świecie. Jest to nie lada wyczyn dla firmy, która jest obecna na rynku dopiero od 2018 roku. Podczas konferencji, która odbyła się dzisiaj w Chinach, Sky Li - założyciel i CEO Realme, poinformował, że w 2019 roku sprzedano 25 milionów smartfonów z logiem jego firmy. Zdradził on również ambitne plany swojej marki na najbliższe 12 miesięcy. Sky Li planuje podwoić sprzedaż urządzeń mobilnych, co oznacza, że zamierza ich sprzedać nawet 50 milionów. Duży udział w tym mają mieć smartfony wyposażone w modemy 5G.

Biorąc pod uwagę jak dynamicznie rozwija się Realme, wynik ten jest jak najbardziej realny. Co istotne, chiński producent ma na siebie pomysł i pomimo młodego wieku posiada już bogate portfolio urządzeń, które niedawno wzbogaciło się o pierwsze w pełni bezprzewodowe słuchawki - Buds Air, wzorowane na Apple AirPods

źródło: reuters.com