Realme zdradza szczegóły na temat 120 W ładowania Ultra Dart

Ultra Dart to odmiana systemu szybkiego ładowania SuperVOOC. Realme skorzysta z technologii Oppo i już 16 lipca zaprezentuje własne rozwiązanie.

Chińczycy zasadzili się na systemu ładowania smartfonów. Oppo, Realme oraz Vivo zaprezentują w przeciągu kilku najbliższych dni 120-125 W systemy szybkiego ładowania przewodowego do smartfonów.

Ładowarka Super Dart 65 W

W chwili obecnej najszybszy system ładowania - 65 W SuperVOOC pozwala naładować smartfona do pełna w czasie około 30 minut. Rozwiązanie to znalazło się w testowanym przez nas Realme X50 Pro 5G (zapoznaj się z recenzją). Teraz producenci chcą zwiększyć moc ładowarek niemalże dwukrotnie z 65 W do 125 W.

Wcześniej, na początku lipca pojawiły się informacje, które wskazywały na premierę nowe, przełomowego odkrycia w technologii ładowania smartfonów.

W chwili obecnej nie znamy jeszcze oficjalnych informacji - premiera 125 W SuperVOOC została zapowiedziana na 15 lipca, ale pierwsze smartfony z nowym rozwiązaniem mogą trafić na rynek jeszcze w wakacje.

Realme za pośrednictwem portalu społecznościowego Weibo potwierdziło, że 16 lipca 2020 roku zamierza zaprezentować nowy system ładowania przewodowego smartfonów. W informacji prasowej producent używa słowa "Ultra". Może to oznaczać, że obecnie stosowany 65 W system Super Dart zostanie zastąpiony przez 120/125 W system ładowania Ultra Dart.

Na grafice znajduje się również napis "3 minuty,_%". Realme nie chwali się, o ile procent jesteśmy w stanie podładować smartfona w zaledwie 3 minut. Prawdopodobnie będzie to około 1/5 pojemności akumulatora.

Podobnie, jak w przypadku innych technologii szybkiego ładowania również nowa 120/125 W ładowarka od Oppo, Realme, Vivo nie będzie w stanie wykorzystać swojej pełnej mocy przez cały czas. Ostatnie 20-30% akumulatora ładowanych będzie znacznie wolniej. Dodatkowo producent z pewnością będzie musiał zaimplementować dodatkowe elementy wpływające na bezpieczeństwo - np. ulepszone chłodzenie.

Pierwszy smartfon z nową ładowarką zadebiutuje jako iQoo i pojawi się na rynku w sierpniu.

Źródło: techradar.com