RealmeUI może i jest młode, ale sprawuje się świetnie. Wszystko, co musisz wiedzieć o Androidzie od Realme

Mimo pojawienia się na rynku relatywnie niedawno, Realme zawojowało serca i kieszenie wielu klientów. Do tego producentowi potrzebna była własna wersja Androida - RealmeUI. Sprawdzamy, co wyróżnia tę nakładkę i czego możemy się po niej spodziewać.

Spis treści

Realme, w niesamowicie krótkim czasie, zagwarantowało sobie świetną pozycję na rynku. Stało się tak dzięki innowacyjnemu marketingowi i świetnym cenom telefonów. Jednak Realme nie skupiło się tylko na zapewnieniu swoim klientom świetnego sprzętu w dobrej cenie, ale też na dobrym działaniu swoich telefonów. Za ten aspekt odpowiada RealmeUI - nakładka na Androida tworzona przez tego producenta. Sprawdzamy, jak wygląda wersja systemu oferowana przez jednego z najmłodszych graczy na rynku smartfonów.

Co to jest RealmeUI?

Ponad 70% telefonów na świecie pracuje pod kontrolą Androida. Jednak patrząc na menu smartfonów różnych marek, jeden Android może zdecydowanie różnić się od drugiego. Dziej się tak, ponieważ duże firmy decydują się na wprowadzanie (często naprawdę znaczących) zmian w Androidzie, dzięki którym mogą dostosować działanie systemu swoich telefonów. Jednym z przykładów takich nakładek jest właśnie RealmeUI. Jest to stosunkowo nowa nakładka - weszła na rynek dopiero w 2020 roku.

Zobacz również:

Nakładki na Androida zazwyczaj skupiają się na jednym z dwóch dużych aspektów działania telefonu - albo czystości interfejsu i szybkości działania, albo rozbudowanej personalizacji i funkcjonalności. Propozycja Realme zdecydowanie wpisuje się w tę drugą grupę. Producent przygotował tutaj wiele nowych funkcji i możliwości, dzięki którym dostosujemy do siebie wiele aspektów interfejsu. Ponadto do naszej dyspozycji jest wiele możliwości, których nie dają lekkie nakładki na Androida.

Fot. TechAdvisor

RealmeUI więc jest jedną z nakładek, które dość daleko odchodzą od idei stockowego Androida i zupełnie zmieniają nasz sposób interakcji z telefonem. Sama estetyka nakładki jest też zdecydowanie inna niż stonowane kolory czystego Androida - mamy tutaj więcej wyraźnych barw, do tego inne kształty i bardziej "cukierkowa" estetyka. Jest to spora zmiana, ale na pewno może się podobać.

Krótka historia RealmeUI

Realme jest stosunkowo młodą marką - zostało stworzone dopiero w 2018 roku. Jednak przez ten czas firma zdołała zagościć na wielu rynkach i radzi sobie na nich naprawdę dobrze. Jednym z motorów jej sukcesu jest właśnie RealmeUI, które łączy w sobie bardzo dobre cechy rozbudowanych nakładek znanych między innymi z Oppo czy Xiaomi, z szybkością niektórych bardziej stockowych rozwiązań.

Pierwsza wersja RealmeUI pojawiła się na rynku w 2020 roku i bazowała na ColorOS - nakładce na Androida tworzonej na potrzeby smartfonów Oppo. Od tego czasu Realme cały czas ściśle współpracuje z Oppo nad swoimi nakładkami - zazwyczaj przypominają one ColorOS w swojej funkcjonalności, jednak są w stosunku do niego trochę "odchudzone". Sprawia to, że telefony młodego producenta, mimo wielu dostępnych funkcji, nadal sprawiają wrażenie dość "lekkich" systemowo, bez zbędnego bloatware'u i wielu niechcianych aplikacji.

Fot. realme

Od czasu wejścia na rynek nakładki tego producenta dostaliśmy trzy oficjalne wersje tego systemu - RealmeUI, RealmeUI 2.0 oraz RealmeUI 3.0. Jednak ze względu na niedawną premierę Androida 13 (a także ColorOS 13, na którym zapewne bazować będzie następna wersja RealmeUI) spodziewamy się, że najpóźniej za kilka tygodni na światło dzienne wyjdą informację o następnej wersji systemu dla telefonów Realme - RealmeUI 4.0.

RealmeUI - najnowsza wersja i kto ją dostanie

Aktualizacje systemu często są sporą bolączką producentów smartfonów z Androidem. W przypadku Realme na szczęście sytuacja nie wygląda tak skomplikowanie, jak w przypadku niektórych innych firm. Każdy smartfon firmy dostaje 2 lata aktualizacji systemowych i 3 lata aktualizacji zabezpieczeń - to szczególnie dobra wiadomość dla budżetowych smartfonów, w których bryluje Realme.

Kolejna wersja systemu, jaka zostanie udostępniona dla telefonów Realme, to RealmeUI 4.0, bazujące na Androidzie 13. Pierwsza stabilna wersja tego Androida zagościła już na najnowszych Pixelach, ale niestety nie mamy nadal oficjalnej informacji na temat dostępności nowej nakładki od Realme. Jednak zazwyczaj nowe aktualizacje na telefonach firmy pojawiały się około listopada - spodziewamy się więc, że też w tym roku będzie podobnie.

Pojawły się jednak pierwsze informacje dotyczące dostępności nowego RealmeUI. Oto lista telefonów, które zostaną zaktualizowane do następnej wersji systemu. Jest ona dość pokaźna i zawiera też telefony budżetowe, co pokazuje, że producent naprawdę wspiera nie tylko swoje flagowce - to bardzo dobry znak.

Realme GT Neo 3

Realme GT 2 Pro

Realme GT 2

Realme GT

Realme GT Neo

Realme 9 4G / 5G

Realme 9 SE 5G

Realme 9 Pro+

Realme 9 Pro

Realme 9i

Realme 8 Pro

Realme 8 4G

Realme 8 5G

Realme 8i

Realme 8s 5G

Realme GT Neo 2

Realme GT Master Edition

Realme GT Master Explorer Edition

Realme Narzo 30 Pro

Realme Narzo 30 4G/ 5G

Realme Narzo 30A

Realme X7 Max

Realme X7 Pro

Realme V13

Realme V11

Realme Q3

Realme Q3i

Realme Q3 Pro

Dlaczego RealmeUI to nakładka dla Ciebie

RealmeUI nie bez przyczyny cieszy się dużą sympatią wielu ze swoich użytkowników. Oto dlaczego ta nakładka naprawdę da się lubić:

Możliwości personalizacji

Jedną z największych zalet rozbudowanych nakładek, takich jak RealmeUI, jest właśnie rozbudowana możliwość personalizacji naszego telefonu. Prosto w nakładce dostajemy możliwości takie jak inteligentny pasek boczny, tryb gamingowy czy też ogromną liczbę motywów i sposobów zmiany wyglądu naszego ekranu głównego. Jest to idealna nakładka dla kogoś, komu zależy na dopasowaniu swojego telefonu do siebie w najmniejszym nawet szczególe.

Szybkość działania

Jednak trzeba przyznać, że RealmeUI różni się od swojej rozbudowanej konkurencji pod względem szybkości i płynności działania. Mimo tego, że jest to jedna z rozbudowanych nakładek, Realme postarało się, aby jak najlepiej ją zoptymalizować i "odchudzić". Dzięki temu telefonu korzystające z RealmeUI wcale nie zwalniają znacząco pod ciężarek tego systemu, nawet jeśli jest on pełen nowych funkcji. Jest to jednak z najpłynniejszych nakładek - przynajmniej z tych, które porzucają estetykę i prostotę stockowego Androida.

Dodatkowe funkcje

Fot. TechAdvisor

To właśnie dodatkowe funkcje przyciągają znaczną liczbę użytkowników do Realme i ich nakładki. Jak wspominałem, dostajemy tutaj dodatkowe możliwości personalizacji, a wraz z nimi funkcje takie jak tryb gry, pasek boczny z kontekstowymi funkcjami czy też duże zmiany w możliwościach multitaskingu, które ułatwiają korzystanie z dwóch lub nawet trzech okien na raz. To świetne zmiany dla osób, które uwielbiają produktywność i efektywne korzystanie ze swojego smartfona.

Jakie wady ma RealmeUI?

Oczywiście każda nakładka ma swoje wady, albo po prostu podejmuje decyzje, które nie wszystkim mogą przypaść do gustu. Oto najbardziej problematyczne elementy RealmeUI:

Zależność od ColorOS

Jak wspominaliśmy, RealmeUI powstaje na podstawie ColorOS, które jest tworzone przez Oppo. Oznacza to, że najczęściej obie nakładki wyglądają i działają bardzo podobnie. Niestety, ze względu na to, że RealmeUI jest przerobionym systemem Oppo, najczęściej jest ono prezentowane później i brakuje mu poczucia innowacyjności. Mimo zmian w szybkości działania, o których pisaliśmy wcześniej, nadal trudno nie odnieść wrażenia, że jest to raczej dość duża kopia innej nakładki.

Mała przejrzystość w porównaniu do czystego Androida

Jedna z bolączek RealmeUI związana jest z mnogością funkcji, które oferuje ten system. Niestety deweloperzy nie postarali się zbytnio aby stworzyć dla nich przejrzyste, czytelne menu. Skończyło się to tym, że funkcje są często mocno porozrzucane po różnych kartach ustawień i ciężko znaleźć tę konkretną opcję, którą akurat chcemy zmienić. Może to powodować niemałą frustrację i sprawia, że system wygląda na trochę nieprzemyślany.

W systemie zdarzają się błędy

Błędy systemu są jednym z największych minusów RealmeUI. Poruszając się po różnych menu, często możemy spotkać małe bugi - na przykład pojedynczą linię tekstu w innym języku, czy też jedną kartę opcji, której kolorystyka nie pasuje do pozostałych. Mimo tego, że najczęściej te błędy są szybko naprawiane, spotykanie ich może dawać poczucie niedopracowania systemu i braku jego stabilności.