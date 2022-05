Reboot "Inhumans" w drodze na Disney Plus

Serial "Inhumans" to bez wątpienia jedna z największych porażek Marvela. Opowieść o nadludziach ma jednak szansę na reaktywację – tym razem pod skrzydłami Disneya.

"Inhumans" – serial Marvela

Pierwsze podejście do ekranizacji Inhumans podjęto w 2017 roku. Jednak już na etapie produkcji seria zmagała się z wieloma kłopotami, co przełożyło się na jej niską jakość. Serial zniknął już po pierwszym sezonie i został zapomniany. Aż do teraz, pojawiły bowiem się plotki na temat planowanego rebootu serialu, który miałby trafić na platformę Disney Plus.

'Inhumans" – reboot Disneya?

Stworzenie nowej wersji Inhumans, jak najbardziej ma sens, biorąc pod uwagę pojawienie się Black Bolta (Anson Mount) w jednej ze scen Doctora Strange'a w multiwersum obłędu. Być może Disney planuje rozwinąć część uniwersum związaną z superludźmi z planety Attilan – serial byłby świetną okazją do zapoznania widzów z nowymi bohaterami i przetestowania ich potencjału.

