Recenzja Chromecast Audio - tani sposób na nowe kino domowe

Chromecast Audio to urządzenie do streamingu multimediów, które tanim kosztem pozwoli Ci dodać internetowe funkcje do Twojego kina domowego.

Chromecast to seria cyfrowych odtwarzaczy multimedialnych produkowanych przez Google. Są to małe urządzenia umożliwiające przesyłanie muzyki, zdjęć oraz filmów z naszego smartfona, tabletu, komputera bezpośrednio na telewizor lub do kina domowego. Każdy model posiada wbudowane Wi-Fi i współpracuje z wieloma popularnymi aplikacjami. Pierwszy Chromecast został zaprezentowany w czerwcu 2013 roku. Wraz z prezentacją drugiej generacji we wrześniu 2015 roku Google wprowadziło również model Audio wyposażony w złącze słuchawkowe Jack 3,5 mm zamiast HDMI. Jest to zmodyfikowana wersja drugiej generacji Chromecast'a przeznaczona do strumieniowego przesyłania dźwięku.

Chromecast Audio to małe okrągłe urządzenie o wadze 30 gram i wyglądzie podobnym do płyty winylowej. Z jednej strony umieszczono port micro USB do zasilania, a z drugiej złącze słuchawkowe Jack. Z boku znajdziemy diodę powiadomień sygnalizującą stan urządzenia oraz przycisk, za pomocą którego możemy przywrócić Chromecast'a do ustawień fabrycznych.

Wraz z pojawieniem się inteligentnych głośników Google Home firma stopniowo wycofywała stopniowo urządzenie. 19 stycznia 2019 roku Google oficjalnie wycofało urządzenie ze sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych. Na szczęście w Polsce nadal możemy kupić Chromecast Audio. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które posiadają kino domowe sprzed kilku lat. Tanim kosztem i nie wymieniając amplitunera można dodać funkcje internetowe do posiadanego już sprzętu.

Specyfikacja techniczna

W środku Chromecast Audio znajdziemy procesor Marvell Armada 1500 Mini Plus 88DE3006, 256 MB pamięci operacyjnej RAM DDR3L oraz 256 MB pamięci wbudowanej. Urządzenie posiada przetwornik analogowo cyfrowy DAC AKM AK4430.

Cena i zawartość zestawu

Google Chromecast w Polsce kosztuje niecałe 150 zł. Decydując się na zakup dostaniemy wszystko, co niezbędne do użytkowania urządzenia. Egzemplarze, które można kupić w Polsce pochodzą z dystrybucji niemieckiej. Interfejs użytkownika jest w pełni spolszczony.

W pudełku znajdziemy:

Chromecast Audio

Krótki przewód Jack - Jack

Zasilacz

Przewód Micro USB

Instrukcja obsługi

Funkcje

Chromecast Audio służy do strumieniowania dźwięku. Posiada wsparcie dla wielu popularnych usług ze Spotify, Deezer oraz TuneIn na czele. Sterowanie odbywa się za pomocą urządzenia mobilnego z systemem Android lub iOS. W przypadku Spotify możemy sterować także z komputera PC z zainstalowaną aplikacją Spotify. Co ważne Chromecast Audio wyposażony jest w Wi-Fi i po ustaleniu, co ma odtwarzać działa niezależnie. Urządzenie mobilne, które zawsze mamy przy sobie służy jedynie jako pilot. Chromecast Audio ożywi każdy starszy sprzęt Hi-Fi, który wyposażony jest w złącze AUX. Możliwe jest także podłączenie do amplitunera za pomocą wejścia RCA lub wyjścia optycznego. W przypadku ostatnich dwóch sposobów potrzebujemy dodatkowych przejściówek.

Pełną listę obsługiwanych aplikacji znajdziesz na stronie producenta.

Konfiguracja

Konfiguracja Chromecast Audio nie jest skomplikowana. Po podłączeniu urządzenia do zasilania i sprzętu grającego musimy pobrać aplikację Google Home z App Store lub Sklepu Play. Jeżeli korzystasz z innych smart urządzeń możliwe, że masz już ją zainstalowaną. Po uruchomieniu Google Home klikamy przycisk Dodaj. Po chwili aplikacja powinna poinformować, że znalazła urządzenie Chromecast Audio. Klikamy Tak, aby się z nim połączyć. Gdy nasze urządzenie mobilne sparuje się z Chromecast usłyszymy dźwięk z głośników urządzenia, do którego jest on podpięty. Dalej nastąpi połączenie Chromecast z wybraną przez nas siecią Wi-Fi. Możliwe, że zaktualizowane zostanie także oprogramowanie układowe. To ostatni krok konfiguracji. Na końcu Google Home zaproponuje krótki poradnik prezentujący obsługę Chromecast Audio.

Obsługa, sposób działania

Sama obsługa urządzenie również nie jest skomplikowana. Po uruchomieniu aplikacji, która obsługuje przesyłanie dźwięku do Chromecast Audio np. Spotify wybieramy źródło dźwięku z które ma płynąć dźwięk. Znajdziemy tam wcześniej skonfigurowanego Chromecast'a. Wystarczy go wybrać i gotowe. Od tej pory muzyka będzie odtwarzana za pomocą Chromecast Audio. W przypadku, gdy ktoś do Ciebie zadzwoni nie musisz się martwić, że dźwięk zostanie odtworzony na głośnikach, ponieważ tak jak już wcześniej wspomnieliśmy urządzenie mobilne jest tylko pilotem dla Chromecast Audio. Jedynym ograniczeniem jest zasięg sieci Wi-Fi. Aby sterować Chromecast Audio nasze urządzenie mobilne musi znajdować się w tej samej sieci.

Podsumowanie

Google Chromecast Audio to proste i tanie urządzenie, które pozwoli ożywić starszy sprzęt audio. Jeżeli muzyki słuchasz głównie z serwisów streamingowych zdecydowanie polecamy zakup. Podobnie jak w przypadku zwykłego Chromecast model Audio to świetny sposób, aby tchnąć nowe życie w nieco starszy sprzęt. Na dodatek nie kosztuje zbyt wiele. Sama jakość dźwięku również jest zadowalająca ze względu na zastosowanie DAC. Oczywiście nie może się równać z drogim sprzętem Audio, ale dla większości użytkowników będzie w pełni satysfakcjonująca.