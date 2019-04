Recenzja Microsoft Surface Book 2

Microsoft Surface Book 2 to topowe urządzenie przenośne z systemem Windows 10. Bazuje na najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Sprawdzamy, czy posiada jakieś wady.

Pomimo chwilowego zagrożenia ze strony tabletów laptopy to najczęściej kupowane komputery PC w ostatnim czasie. Microsoft próbując połączyć cechy obu tych urządzeń stworzył Surface Book. Pierwsze urządzenie z tej serii zostało zaprezentowane w 2016 roku. W przeciągu dwóch lat firma zaktualizował procesory znajdujące się wewnątrz, a także wypuściła na rynek drugą generację urządzenia. Podstawowa wersja Surface Book 2 została także kilka dni temu wyposażona w czterordzeniowy procesor Intel Core i5 ósmej generacji.

Źródło: techadvisor

Cena

Jak na topowe urządzenie przystało cena jest wysoka. Podstawowa konfiguracja z procesorem Intel Core i5 8350U, 8 GB pamięci operacyjnej RAM, 256 GB dyskiem SSD kosztuje 7599 zł. Możemy również kupić model wyposażony w dwurdzeniowy procesor siódmej generacji za 5799 zł. Modele wyposażone w procesor Intel Core i7 posiadają również dedykowany ukłąd graficzny NVIDIA GeForce GTX 1050 (w przypadku 13 calowego modelu) lub GTX 1060 (w modelu z matrycą o przekątnej 15 cali). Topowa konfiguracja z 15 calowym wyświetlaczem, czterordzeniowym procesorem Intel Core i7 ósmej generacji, 16 GB pamięci operacyjnej RAM i dyskiem SSD o pojemności 1 TB kosztuje 16299 zł.

Źródło: techadvisor

Budowa i jakość wykonania

Surface Book 2 jest wykonany bardzo podobnie do swojego poprzednika. Microsoft po raz kolejny zastosował srebrną obudowę wykonaną z magnezu, co powoduje, że urządzenie wygląda bardzo elegancko. Już z daleka widać, że obcujemy z naprawdę drogim i dopracowanym sprzętem. Jakość obudowy reprezentuje najwyższy możliwy poziom. Interesującym elementem jest zawias łączący tablet z podstawą. Elektroniczny system blokowania tabletu ze stacją dokującą nadal jest obecny. Aby odczepić ekran urządzenia w dalszym ciągu trzeba nacisnąć przycisk, który zwalnia magnesy. Całość działa naprawdę stabilnie i nie musimy się obawiać o połączenie obu elementów.

Źródło: techadvisor

Podobnie, jak we wszystkich urządzeniach z linii Surface klawiatura oraz gładzik są świetnie. Klawiatura jest bardzo wygodna, a gładzik precyzyjny. Nieco głośno słychać kliknięcia touchpad'a.

Surface Book 2 jest lżejszy od swojego poprzednika, ale to nadal ciężkie urządzenie. Waży on 1,53 Kg. Spowodowane jest to między innymi zastosowaniem dwóch baterii.

Przechodząc do wad ekran nadal jest dość chwiejny i niestabilny. Nie radzimy także próbować podnoszenia urządzenia łapiąc za jego górną część. Sporym minusem jest umieszczenie portów USB blisko siebie, co czasami uniemożliwia korzystanie z nich w tym samym czasie.

Źródło: techadvisor

Specyfikacja techniczna i wydajność

Druga generacja wygląda podobnie do oryginalnego Surface Book, ale w środku dokonano wielu różnych ulepszeń.

Wyświetlacz

Wyświetlacz ma przekątną 13,5 cala. Dostępna jest także droższa wersja z matrycą o przekątnej 15 cali. Rozdzielczość wynosi 3000 na 2000 pikseli (podobnie, jak w Huawei Matebook X Pro), a zagęszczenie pikseli wynosi 271 ppi. Wszystko wygląda bardzo ładnie i wyraźnie. Maksymalna jasność wynosi 420 cd/m2.

Źródło: techadvisor

Reprodukcja kolorów stoi na bardzo wysokim poziomie. Wydaje się, że Surface Book 2 to świetny wybór dla osób zajmujących się profesjonalną obróbką zdjęć. Możesz używać także ekranu dotykowego za pomocą 10 dotknięć w tym samym czasie i jak można się spodziewać, Surface Book 2 jest kompatybilny z piórem Surface Pen i pokrętłem Surface Dial - oba są sprzedawane oddzielnie.

Źródło: techadvisor

Procesor, pamięć, dysk, grafika

Testowana konfiguracja wyposażona była w dwurdzeniowy procesor Intel Core i5 siódmej generacji. Obecnie możemy zakupić Surface Book z nowszym czterordzeniowym procesorem ósmej generacji. Możemy także zdecydować się na zakup testowanej konfiguracji w nieco atrakcyjniejszej cenie. Droższe modele wyposażone są w czterordzeniowy procesor Intel Core i7-8650U oparty na architekturze Kaby Lake.

Wszystkie model z procesorami Intel Core i5 korzystają ze zintegrowanego układu graficzne Intel UHD 620, podczas gdy modele wyposażone w procesor Core i7 posiadają dedykowaną kartę graficzną Nvidia GeForce GTX 1050 z 2 GB wbudowanej pamięci GDDR5. Wydajność graficzna obu modeli znacząco się różni dlatego musisz dokładnie przemyśleć swój zakup.

Oddzielny procesor graficzny znajduje się w klawiaturze, więc nie ma możliwości korzystania z niego w trybie tabletu. Najwyższą wydajność graficzną oferuje model 15 calowy, który posiada kartę graficzną Nvidia GeForce GTX 1060 z 6 GB pamięci.

Podobnie jak w przypadku oryginalnego Surface Book, istnieje możliwość wyboru 8 GB lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM (1866MHz LPDDR3), a użytkownik ma do wyboru dyski SSD o pojemności 256 GB, 512 GB lub 1 TB.

Wydajność jest rewelacyjna. Surface Book 2 zadowoli bardzo wymagających użytkowników. Jak widać na podstawie wyników testu porównawczego poniżej, nowy model oferuje znaczne korzyści w porównaniu z pierwszą generacją, a wszystko to przy jednoczesnym zachowaniu niewiarygodnej kultury pracy. Nie powinno to jednak dziwić, ponieważ Surface Book dedykowany jest profesjonalistom takim jak architekci lub graficy.

Źródło: techadvisor

Porty i łączność

Surface Book 2 ponownie posiada dwa pełnowymiarowe porty USB (3.1), pełnowymiarowy czytnik kart SD oraz port słuchawkowy. Wprowadzono jednak pewne zmiany, ponieważ laptop nie posiada już portu Mini-DisplayPort, lecz USB typu C oraz dwa porty Surface Connect - po jednym w tablecie i klawiaturze. Wielka szkoda, że port USB typu C nie obsługuje Thunderbolt, co sprawia, że Surface Book 2 możemy podłączyć do tylko jednego monitora zewnętrznego chyba, że korzystasz z Surface Dock.

Na wyposażeniu znajdziemy także Wi-Fi w standardzie ac, Bluetooth 4.1, głośniki stereo, dwa mikrofony, aparaty o rozdzielczości 5 Mp oraz 8 MP (takie same, jak w pierwszej generacji). Przednia kamera może służyć do rozpoznawania twarzy i jest zintegrowana z Windows Hello. Szkoda, że pomimo bardzo wysokiej ceny urządzenia nie zastosowano czytnika linii papilarnych.

Czas pracy na baterii

Byliśmy zdumieni czasem pracy na baterii, jaki oferował Surface Book pierwszej generacji. W teście odtwarzania wideo wytrzymał on 16 godzin i 25 minut. Microsoft twierdzi, że Surface Book 2 może odtwarzać wideo przez 17 godzin, dlatego spodziewaliśmy się podobnych rezultatów.

Tak, jak wcześniej pisaliśmy bateria znajduje się w obu częściach urządzenia. Z tabletu możemy korzystać przez 5 godzin, a kolejne 12 osiągniemy po podłączeniu do klawiatury.

W teście odtwarzania wideo przy jasności 120 cd/m2 sam tablet wyłączył się po 4 godzinach i 51 minutach. W połączeniu z klawiaturą uzyskaliśmy kolejne 13 godzin i 43 minuty. Jesteśmy bardziej, niż zadowoleni z rezultatów.

Trzeba być jednak świadomym, że Surface Book 2 ma również problemy z zasilaniem. W szczytowych momentach jednostka jest w stanie zużyć więcej energii, niż jest w stanie dostarczyć zasilacz. To oznacza, że przy ustawieniu Najwyższej wydajności komputer może się czasami rozładowywać pomimo podłączonego zasilacza. Microsoft potwierdza ten fakt jednocześnie twierdząc, że urządzenie nigdy nie rozładuje się podczas korzystania z zasilacza ze względu na zastosowanie zaawansowanego systemu zarządzania energią.

Źródło: techadvisor

Podsumowanie

Surface Book 2 to niesamowite komputer. Jest to doskonały przykład laptopa klasy premium z najwyższą możliwą jakością wykonania. Niestety nawet w tej półce cenowej zdarzają się pewne niedociągnięcia. Microsoft nie zastosował wsparcia dla Thunderbolt.

Jest to z pewnością jedno z najlepszych urządzeń, jakie można obecnie kupić w sklepie, ale prawdopodobnie nie będziesz zainteresowany jego zakupem. Cena jest bardzo wysoka i uzasadniona tylko w przypadku wykorzystania wszystkich funkcji, jakie oferuje Surface Book 2. Przeciętni użytkownicy powinni skupić swoją uwagę na tańszym Surface Laptop 2, który także jest świetnym urządzeniem.