Recenzja komiksu "O czym szumią wierzby. Auto, Ropuch, Borsuk. Tom 2"

"O czym szumią wierzby" to realizowany przez Thames Television serial animowany bazujący na powieści z 1908 napisanej przez Kennetha Grahame'a. W połowie lat 90-tych był on również emitowany przez pewien czas w polskiej telewizji. Niestety za sprawą skarg rodziców, którzy uważali, że animacja budzi w dzieciach strach, dość szybko zniknął z anteny.

Autorem warstwy wizualnej komiksów z serii "O czym szumią wierzby" jest zmarły w 2017 roku francuski rysownik Michel Plessix. Delikatna i przyjemna dla oka kreska zachęca do eksploracji i uważnego przyglądania się szczegółowym ilustracjom. Nie powoduje też w młodych czytelnikach (albo oglądających), żadnego poczucia strachu.

Zobacz również:

Szczur i Kret prawie zapomnieli o strachu, jakiego najedli się podczas wyprawy do puszczy... Emocje opadły, a dwaj przyjaciele znaleźli wytchnienie w ciepłej, bezpiecznej i przytulnej norze Borsuka, który w labiryncie podziemnych korytarzy szykuje im moc niespodzianek. Tymczasem nadchodzi pora powrotu do domu, gdzie czeka ich kolejne zaskoczenie. Ropuch oszalał! Oszalał na punkcie prędkości, warkotu silnika, zapachu oleju i benzyny... Krótko mówiąc – automobil odebrał mu rozum! Aby przywrócić zmysły porywczemu płazowi, jego przyjaciele postanawiają zastosować nadzwyczajne środki. Ale czy to wystarczy?