Recenzja komiksu "O czym szumią wierzby. W puszczy. Tom 1"

Egmont podjął się próby ponownego rozbudzenia ciekawości przygodami bohaterów słynnej brytyjskiej serii animowanej z lat 80-tych "O czym szumią wierzby". Czy za sprawą komiksów kierowanych do nowych pokoleń ta sztuka może im się udać?

"O czym szumią wierzby" sam pamiętam jeszcze z ekranu telewizyjnego i wczesnych lat 90-tych. Nie wszyscy wiedzą, ale realizowany przez Thames Television serial animowany bazuje na powieści z 1908 roku, której autorem jest pisarz szkockiego pochodzenia, Kenneth Grahame. Można zatem powiedzieć, że komiks, który miałem okazję właśnie przeczytać jest pewnego rodzaju powrotem do źródła.

Wielkie wiosenne porządki zakończone! Kiedy miotły i szczotki poszły w kąt, płochliwy Kret postanawia skorzystać z pięknego dnia i wybiera się nad rzekę. Jeszcze nie wie, że po drodze czeka go zaskakujące spotkanie ze złośliwym Szczurem, który zna całą okolicę jak własną kieszeń; a także z zarozumiałym Ropuchem, którego zachcianki bywają bardzo nieszczęsne w skutkach. Wygląda na to, że nowa pora roku będzie dla Kreta wyjątkowo burzliwa i pełna emocji.

Autorem warstwy wizualnej jest zmarły w 2017 roku doskonały francuski rysownik Michel Plessix. I to jemu możemy zawdzięczać poczucie urokliwego piękna jakie towarzyszy lekturze pierwszego tomu. Serial "O czym szumią wierzby" miał w Polsce pod górkę i stosunkowo szybko zniknął z telewizyjnej anteny. Wszystko za sprawą skarg rodziców, którzy uważali, że animacja budzi w dzieciach strach.

Niezależnie od tego jak zapamiętaliście brytyjską animację, przy wersji komiksowej kompletnie się tego nie odczuwa. Delikatna, przyjemna dla oka, stonowana kolorystycznie, a jednocześnie szczegółowa kreska zachęca najmłodszych do wpatrywania się w ilustracje. Czytanie takiego komiksu błyskawicznie zamienia się w zabawę na spostrzegawczość. Ale przy samym czytaniu powinien pomóc rodzic.

Rozmiar i krój czcionki nie został bowiem dopasowany do możliwości najmłodszych czytelników. Trudno mi określić to jako wadę. Znaczek "Mój pierwszy komiks 5+" należy jednak w tym konkretnym wypadku rozumieć jako "nasz pierwszy komiks", czyli taki, za którego czytanie i przeglądanie zabierzemy się wspólnie ze swoim dzieckiem. Nie wiem czy taki był zamysł twórców, ale taki jest efekt końcowy. Przyjemność obcowania z komiksem zwiększa też gąbkowa miękka w dotyku okładka.

Przygody głównych bohaterów są prowadzone nieśpiesznie i wydają się całkiem ciekawe. Każdy z nich prezentuje różny zestaw charakterystycznych cech, które łatwo da się odnaleźć wśród rówieśników i dorosłych. Z pewnością pomaga to dzieciom w lepszym rozumieniu otaczającego je świata. Do nauki przez zabawę - to chyba najlepsza forma wychowywania młodego pokolenia.

Dla wspólnych chwil spędzonych z dzieckiem na wartościowej rozrywce zdecydowanie warto sięgnąć po komiks "O czym szumią wierzby. W puszczy. Tom 1". Egmont ma już w swojej ofercie drugą część przygód, a na pewno na tym się nie skończy.