Recenzja komputera stacjonarnego w cenie 2000 - 2600 zł

Przedstawiamy zwycięską pracę w konkursie Piekielna Maszyna 2019. Zgodnie z pytaniem konkursowym, materiał jest recenzją dotychczasowego komputera szczęśliwego zwycięzcy.

Autor publikacji: Bartłomiej Murmyłowski. Zwycięski artykuł konkursowy projektu Piekielna Maszyna 2019

Recenzja będzie dotyczyła specyfikacji opartej na tych częściach:

Patriot 8GB 3000MHz Viper 4 CL16 (2x4GB),

ASRock AB350M Pro4,

Gigabyte Radeon RX 580 GAMING 8GB GDDR5,

SilentiumPC Vero L2 500W 80 Plus Bronze,

AMD Ryzen 3 1200,

Crucial 500GB 2,5" SATA SSD MX500,

SilentiumPC Signum SG1M.

Podstawowym założeniem tego zestawu, było by był tani ( cena mogła sięgać maksymalnie do 2600 zł ), oraz by umożliwiał komfortowe granie w różne tytuły. W cenie 2000 - 2600 zł złożenie komputera z nowych części nie ma najmniejszego sensu, z zwłaszcza w 2019 roku.

Wiele osób może stwierdzić, że w tej cenie warto jednak bardziej zainwestować w konsolę, jednak ja potrzebowałem czegoś, na czym będę mógł spędzić miło czas przy grach i z możliwością robienia zadań domowych, często polegających na programowaniu, czy tworzeniu stron internetowych.

Patrząc na specyfikację komputera można dojść do wniosku, że połączenie procesora i karty graficznej jest odważnym posunięciem. Dlaczego? Taki wniosek można wysnuć, ponieważ obecnie gry AAA wymagają sporo od procesora. W tym zestawie jest 2 rdzeniowy i 4 wątkowy procesor, AMD Ryzen 3 1200, który co nie ma się co oszukiwać, przez liczbę wątków będzie pewną formą ograniczającą pulę tytułów, w które można zagrać. Często w różnych specyfikacjach procesor ten jest łączony z GTX 1050 lub z GTX 1050 TI. Są to karty graficzne, będące droższymi i gorszymi wariantami dla Radeona RX 570 czy Radeona RX 580. Cena tego zestawu oscyluje pomiędzy 2200 a 2600 zł, taka cena to minimum, by móc grać w mniej lub bardziej wymagające produkcję.

Specyfikacja ta bazuje na podzespołach AMD, co obecnie nie powinno być traktowane w ramach niespodzianki, zwłaszcza po spadku cen RX 570 i RX 580. Procesorem w zestawieniu stał się Ryzen 3 1200, a więc 4 rdzeniowy model taktowany zegarem bazowym 3,1 MHz, jest on szczególnie podatny na overclocking, nawet jeśli dysponujemy chłodzeniem dołączonym do pudełka z procesorem. W budżetowym zestawie postawiłem na 8Gb pamięć operacyjną Patriot'a z zegarem 3000Mhz, cena tych pamięci jest wyjątkowo atrakcyjna, bowiem nie przekracza 260 zł. Drugą stroną medalu są możliwości konfiguracji na platformie AMD i otwarte pytanie czy na ASRock AB350M Pro4 da się ustawić odpowiedni zegar wraz z opóźnieniami? Tak, warto mieć jednak na uwadze, że jest to budżetowe rozwiązanie, bowiem płyta główna jest w formacie uATX, która to jest gotowa by sprostać jednostkom Ryzen 3 i 5, z uwzględnieniem rozsądnego overclockingu.

AMD Ryzen 3 1200 jest procesorem stworzonym do podkręcania, sam ustawiłem stabilny zegar bliski 3800 Mhz przy napięciu 1,35 V. Niestety, ale boxowe chłodzenie procesora nie pozwala na większe podkręcenia procesora. Pamięć operacyjna dała się ustawić w profilu XMP, jednak takie ustawienie jest niestabilne. W związku z tym warto obniżyć wartość zegara do 2933 MHz i w ten sposób można bezproblemowo korzystać z komputera.

RX 570 i RX 580 przestawiły do góry nogami średni segment kart graficznych. Zakup GTX 1050 I 1050 TI w momencie gdy na rynku są RX 570 I 580, nie ma najmniejszego sensu. W tym budżecie warto wyłącznie stawiać na radeony, min. na Gigabyte Radeon RX 580 GAMING 8GB GDDR5, który to jest przykładem na to, że dobrą kartę graficzną można kupić stosunkowo za niską cenę.

W tym zestawie postawiłem na dysk ssd, Crucial 500GB 2,5" SATA SSD MX500 powinien wystarczyć na dobry początek z rozrywką w starszych jak i w nowszych grach. Tą konfigurację wieńczy duet komponentów firmy SilentiumPC

Obudowa SilentiumPC Signum SG1M w cenie 160 zł daje nam bardzo przemyślaną konstrukcję z piwnicą, z kompletem filtrów przeciwkurzowych, bardzo dobrą wentylację związaną z dwoma wentylatorami 120 milimetrowymi. Obudowa posiada również hartowane szkło na bocznej ściance.

Zasilacz SilentiumPC Vero L2 500W 80 Plus Bronze jest jednym z najlepszych zasilaczy w swojej cenie (około 190 zł), posiada czarne okablowanie, które jest przyjemne w układaniu, dzięki czemu wnętrze komputera może wyglądać całkiem dobrze, dodatkowo jest możliwość (nie duża, ale jest) rozbudowy komputera. Może i nie jest to zasilacz modularny, ale w swojej cenie sprawdza się bardzo dobrze. Patrząc na jego cenę można by pomyśleć, że jego głównym problemem może być głośne działanie, jednak wyjątkowo jest to dość cichy zasilacz.

Wydajność komputera omówię na podstawie gier, które dość często gram, lub takie, w które chciałbym pograć mając duży komfort rozgrywki.

Opisując wydajność komputera, nie mogłem ominąć gry, jaką jest Wiedźmin 3. Opis będzie dotyczył rozgrywki na detalach wysokich i w rozdzielczości 1920x1080. W tej grze przez większość czasu RX 580 sprawia wrażenie bardzo dobrej karty graficznej. Jednak znajdą się momenty i lokalizację, jak na przykład Novigrad, który to jest dość wymagającą lokalizacją dla podkręconego procesora Ryzen 3 1200, gdzie pojawią spadki klatek na sekundę, fluktuację klatek, czy sundering. Jednak w wielu lokacjach nie doświadczymy takich problemów, dzięki osiągom karty graficznej.

Niestety, ale nie zawsze osiągi karty graficznej mają kluczowe znaczenie dla rozgrywki. W Battlefield 5 na detalach średnich i rozdzielczości 1920x1080, wąskim gardłem konfiguracji jest procesor, mimo towarzyszącej mu niskopoziomowej wersji API Microsoftu. Nawet mając problemy, AMD Ryzen 3 1200 gra tu niebagatelną rolę. W innym wypadku nie można by liczyć na tak wysoki poziom komfortu gry, średnia liczba klatek na sekundę wynosi często powyżej 60 FPS, , co nie oznacza jednak, że nie ma tu miejsca na spadki klatek.

Spadek klatek w Battlefield 5 są chlebem powszednim, jeżeli ktoś chciałby ich uniknąć, to niestety, ale musiałby zainwestować w mocniejszy procesor.

Problemów Battlefield 5 nie powtarza PlayerUnknown's Battlegrounds (Detale wysokie). Wydaję, się że komputer został stworzony dla tej gry. Wystarczy tylko spojrzeć na sekundy upływającej rozgrywki, która jest bardzo komfortowa i działa bez żadnych spadków klatek na sekundę, czy z problemami z płynnością rozrywki. W tym budżecie nie można chcieć nic więcej od tej specyfikacji.

W innej grze battle royale, jaką jest Apex Legends (opis oparty na detalach średnio-wysokich, w rozdzielczości 1920x1080), trzeba przyznać, że gra chodzi płynnie w 60 klatkach na sekundę, czasami jednak przy bardziej wymagających sytuacjach, jak na przykład nalot, czy walka dużej ilości graczy, fps'y potrafią spaść od 30 do 40 klatek na sekundę, co niestety jest spowodowane pamięcią operacyjną, która to ogranicza możliwości graficzne tego tytułu.

Jeżeli wspomniałem już o Wiedźminie 3, muszę również coś napisać o jednej z najpopularniejszych gier battle royale. Fortnite jest grą, która nie posiada dużych wymagań sprzętowych, dzięki czemu można na tym komputerze spokojnie grać na ustawieniach epickich, ta gra nie stanowi żadnego wyzwania dla podzespołów komputera. Procesor marnuje się przy tej grze, a RX 580 pozwala na spokojną i komfortową rozgrywkę z liczbą klatek na sekundę sięgającą od 60 do 75 klatek na sekundę i to w rozdzielczości Full HD. Niższe ustawienia detali pozwalają na granie w większej liczbie klatek na sekundę, w minimum 80 klatek na sekundę i więcej.

Obecnie gry AAA są tworzone z myślą o procesorach mających więcej niż 4 rdzenie. Taką grą jest Assassin Creed Odyssey. Jest to gra w którą na ustawieniach średnich nie da się grać. Specyfikacja niestety nie pozwala na grę w większej liczbie klatek na sekundę, niż 40/50. Gra nie wygląda ani dobrze, ani dobrze się w nią gra. Komfort gry niestety ale nie istnieje z podaną specyfikacją. Gra ta niestety, ale niszczy 4 rdzeniowe procesory.

Po tak pesymistycznym opisie jednej z gier AAA, można by dojść do wniosku, że na tej specyfikacji nie można pograć w żadną grę AAA, i o dziwo jest to błędne stwierdzenie. Shadow Of The Tomb Raider daje nam nadzieję na komfortową rozgrywkę na detalach wysokich. Nadzieja jest, ale jednak podobnie jak w Battlefield 5 i Assassin Creed Odyssey, procesor znów jest najsłabszym ogniwem.

Co nie zmienia faktu, że karta graficzna w tym tytule ma również swoje ograniczenia. W lokalizacjach, które nie wykorzystują procesora, liczb klatek może spaść aż do 40 klatek na sekundę.

Jednak w większości lokalizacji można grać spokojnie z liczbą 50+ klatek na sekundę. Jednak można w tą grę grać w bardzo komfortowych warunkach i to wszystko dzięki implementacji directx 12 do tej gry.

A jak wygląda wydajność tego komputera w działaniu programów?

Różnicą pomiędzy konsolą, a tym komputerem jest to, że można na komputerze renderować filmy, czy tworzyć programy, gry. Komputer ten pozwala na to, jednak jest to okupione cierpliwością użytkownika. Renderowanie modeli 3D i filmów trwa bardzo długo, nie jest to komputer dla twórców filmów, streamerów, czy programistów. Na pewno sprawę ułatwia dysk, mający prędkość odczytu 560 MB/s i prędkość zapisu 510 MB/s.

Mam złą wiadomość dla fanów, którzy lubią mieć komputer na biurku - ten komputer nie nadaje się do tego. Jest to głośny i ciepły komputer. W tym budżecie można się jednak tego spodziewać, w końcu komponenty są tak dobrane, by te miały jak najwyższe osiągi w danym budżecie. Wysokie temperatury procesora i karty graficznej w tym zestawie to normalka, a sprawę troszkę pogarsza fakt podkręcenia procesora. Komputer jest wyjątkowo głośny, nawet w stanie spoczynku. Jest to spowodowane płytą główną, która to nie udostępnia dwóch złączy czteropinowych pinów PWM dla wentylatorów, przez co przedni wentylator obudowy musi kręcić się dość szybko, powodując hałas sięgający nawet do 38 decybeli (i to w trakcie spoczynku). Warto jednak wspomnieć, że sama karta graficzna jest podatna na undervolting, przez co wystarczy troszkę obniżyć napięcie, by zyskać na spadku temperatury.

W takiej cenie chciałoby się jeszcze więcej, jeszcze lepszej wydajności w grach AAA, stabilnych osiągów w tych mniej wymagających tytułach, ale komputer spełnia swoje podstawowe założenia. Oczywiście, istnieją ograniczenia, szczególnie w grach AAA, jednak cały czas trzeba pamiętać, że jest to bardzo budżetowy komputer. Nie jest to komputer dla wszystkich, bo trzeba podkręcić procesor by móc wyciągnąć z komputera 100% wydajności, ustawienia pamięci trzeba również dobrze skonfigurować pod Ryzena, niestety tutaj nie można uzyskać stabilności przy 3000 MHz. Komputer ten jest idealnym przykładem, że czasami warto chwilę odczekać, by móc dołożyć do sprzętu parędziesiąt złoty, dokładając już 200 zł mamy możliwość zamiany procesora na 6 rdzecniowca i 12 wątkowca. Trzeba dokładnie przemyśleć taki zakup, mając z tyłu głowy, że ceny ciągle się zmieniają i zawsze może nadarzyć się okazja kupna o wiele lepszego zestawu od tego w lepszej cenie.