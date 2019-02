Recenzja macOS Mojave

Mojave to najnowsza wersja systemu macOS. Jest ona dostępna do pobrania jako darmowe uaktualnienie w Mac App Store. Sprawdzamy, czy warto ją zainstalować. Dokładnie przetestowaliśmy nowe funkcje takie jak ciemny motyw, stosy oraz kilka dodatków do Continuity.

Źródło: Macworld Mojave to piętnaste główne wydanie systemu operacyjnego Apple na komputery Mac. Po raz pierwszy zostało zaprezentowane podczas WWDC (Worldwide Developer Conference) 4 czerwca 2018 roku. Stabilne wydanie zostało udostępnione użytkownikom 24 września jako darmowe uaktualnienie dostępne do pobrania w Mac App Store, do czego Apple przyzwyczaiło nas już od kilku lat - kupując komputer Mac dostajemy wraz z nim darmowe uaktualnienia systemu oraz pakiet biurowy iWork, w którego skład wchodzą Keynote, Pages oraz Numbers. Obecnie aktualną wersją Mojave jest 10.14.3 wraz z uaktualnieniem uzupełniającym wydane 7 lutego 2019 roku. Kompatybilność macOS Mojave Wymagania Ogólne: OS X w wersji 10.8 lub nowszy

w wersji Co najmniej 2GB pamięci operacyjnej RAM

pamięci operacyjnej Co najmniej 12,5GB wolnej przestrzeni na dysku (w przypadku systemu starszego niż OS X El Capitan 10.11 może być wymagana większa ilość miejsca)

(w przypadku systemu starszego niż OS X El Capitan 10.11 może być wymagana większa ilość miejsca) Dostęp do internetu

Identyfikator Apple ID (niezbędny do pobrania aktualizacji w Mac App Store) Wymagania sprzętowe: Z systemem macOS Mojave kompatybilne są wszystkie komputery Apple wydane w 2012 roku i nowsze. Wyjątkiem jest Mac Pro, gdzie obsługiwane są również modele z 2010 roku (wymagana jest karta graficzna zapewniająca wsparcie dla Metal). Z macOS Mojave z kompatybilne są następujące komputery Mac: MacBook (z początku 2015 r. lub nowszy)

MacBook Air (z połowy 2012 r. lub nowszy)

MacBook Pro (z połowy 2012 r. lub nowszy)

Mac mini (z końca 2012 r. lub nowszy)

iMac (z końca 2012 r. lub nowszy)

iMac Pro (2017)

Mac Pro (z końca 2013 r., z połowy 2010 r. i z połowy 2012 r. z zalecanymi kartami graficznymi obsługującymi oprogramowanie Metal) W celu sprawdzenia, jaki model komputera posiadasz kliknij ikonę Apple w lewym górnym rogu i kliknij opcje Ten Mac.. W sekcji Ogólne zobaczysz podstawowe dane o swoim komputerze takie jak: model, data wprowadzenia na rynek, procesor, ilość pamięci RAM, grafika oraz numer seryjny urządzenia. macOS Mojave - funkcje Apple wprowadzając na rynek najnowszą wersję systemu operacyjnego skupiało się głownie na jednej zupełnie nowej funkcji - Dark Mode, czyli ciemnym interfejsie. Drugą funkcją promowaną przez Apple powiązaną z nowym ciemnym motywem jest dynamiczna tapeta, która zmienia się wraz z upływem czasu. Tapety dynamiczne Innymi nowościami, które pojawiły się w Mojave są stosy na biurku, które pozwalają utrzymać porządek na pulpicie poprzez grupowania plików według ich typów. Poprawiono także funkcje wykonywania zrzutów ekranu i ich edycji, ulepszono aplikację Podgląd oraz dodano wiele mniejszych zmian. Wypróbowałem osobiście nowe funkcje macOS Mojave na komputerze iMac oraz laptopie MacBook Air. Oto moje spostrzeżenia z użytkowania Mojave na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy. Od razu mogę zdradzić, że w początkowych wersjach nie byłem zadowolony z tej wersji macOS, lecz w chwili obecnej po kilku aktualizacjach, które wyeliminowały choroby wieku dziecięcego moja opinia o Mojave zmieniła się, a sam system bardzo mi się spodobał. Początkowe wersje Mojave miały problem z dostępem do App Store, łączeniem się z Magic Mouse oraz działaniem Bluetooth. Obecnie problemy te to już przeszłość. Oto najważniejsze nowe funkcje macOS Mojave Dark Mode Dark Mode, czyli tryb ciemny to najważniejsza nowość wprowadzona wraz z Mojave, a także jedna z najważniejszych zmian systemu na komputery Mac na przestrzeni kilku ostatnich lat. Nowy wygląd jest mniej rozpraszający i pozwala w pełni skupić się na wykonywanej pracy. Szczególnie przydatny jest podczas pracy w nocy, znacząco obciążając wzrok. Niestety na chwilę obecną nie wszystkie aplikację zewnętrzne obsługują Dark Mode, ale wszystko zmierza w dobrym kierunku - wspiera go już między innymi pakiet Microsoft Office. Microsoft Office 365 dla Mac'a z uruchomionym Dark Mode Aby uruchomić Dark Mode uruchom Preferencje systemowe, przejdź do Ogólne i w sekcji Wygląd wybierz Ciemny. Po wybraniu tej opcji okna, menu oraz inne elementy interfejsu zmienią swój wygląd i staną się ciemne. Szczególnie ciekawy jest ciemny motyw w Safari w widoku Reader z szarym tłem oraz białym tekstem. Oczywiście w normalnym trybie witryny wyglądają, tak jak zawsze, jedynie tryb Reader usuwa wszelkie dodatkowe informacje i wyświetla jedynie tekst i zdjęcia. Tryb Reader w Safari 12 z Dark Mode W trybie Dark Mode w aplikacjach takich jak Kalendarz, Wiadomości oraz Notatki tło staje się ciemne, a tekst jest biały. Jest to szczególnie korzystnie w aplikacji Zdjęcia, gdzie możemy skupić się na edycji zdjęcia, a reszta interfejsu pozostaje prawie niezauważalna. Tryb Dark Mode docenią szczególnie osoby pracujące w nocy lub zajmujące się na codzień tworzeniem treści. Interfejs w trybie Dark Mode całkowicie zmienia swoją kolorystykę. Żadne z opcji dostępnych w interfejsie, ani ich położenie nie zmienia się. Tryb ciemny wygląda znakomicie na nowych komputerach Mac z wyświetlaczem Retina. Niestety gorzej wygląda na starszych komputerach oraz MacBook'u Air z lat 2017 i wcześniejszych. Ma to związek z dużo niższą rozdzielczością ekranów, a także słabszym pokryciem przestrzeni sRGB, niż w przypadku ekranów Retina. Stosy na biurku Stosy to druga bardzo ważna i rewolucyjna funkcja wprowadzona wraz z Mojave. Potrafi ona zupełnie zmienić sposób korzystania z komputera Mac i porządkowania plików. Przez wiele lat Apple opracowywało różne ulepszenia do Finder'a i systemowej aplikacji Podgląd, aby pomóc utrzymać wszystkie pliki w odpowiednim porządku. W poprzednich wersjach systemu Apple znacząco udoskonaliło funkcję Spotlight, która pozwala szybko wyszukać potrzebny nam plik wraz z powiązanymi z nim elementami. Dodano także funkcje szybkiego podglądu, która pozwala zobaczyć podgląd pliku niezależnie od jego formatu jeszcze przed otwarciem, a także ułatwiło nam tworzenie inteligentnych folderów. Ukłonem w stronę osób korzystających z kilku komputerów Mac było wprowadzenie synchronizacji biurka z pomocą iCloud. Stosy na biurku to nowa funkcja oparta na inteligentnych folderach, pozwalająca zapanować nad dużą ilością plików przechowywanych na biurku. Automatycznie tworzy ona foldery na pulpicie, w których gromadzi pliku. Mogą być one sortowane według typu pliku, daty modyfikacji, daty ostatniego otwarcia, tagów i innych. Aby włączyć stosy kliknij w menu Finder'a, wybierz sekcję Widok i wybierz opcję Używaj stosów. Niżej znajdziesz opcję Grupuj stosy wg, która pozwoli wybrać sposób grupowania plików na biurku. Stosy to dla mnie jedna z najważniejszych funkcji w macOS Mojave. Znacząco pomaga mi porządkować dużą ilość plików, które posiadam na biurku sortując je według typu plików. Finder, Podgląd i funkcja podpisu elektronicznego To kolejne funkcje, które znacząco ułatwiają codzienną pracę z komputerem. Podgląd to jedna z małych funkcji, którą docenisz, kiedy tylko zaczniesz korzystać z komputera Mac. Pamiętasz, kiedy musiałeś otwierać pliki, aby zobaczyć, czy to dokładnie ten plik, którego potrzebujesz? W przypadku macOS od wielu lat wystarczy kliknąć plik i nacisnąć spację, aby go podejrzeć. Funkcja ta od wielu lat niezmiennie znajduje się w każdej aktualizacji macOS i jest powiązana z inną funkcją, która pojawiła się kilka lat temu, czyli edytowaniem plików. Szybki Podgląd W MacOS Mojave możliwe jest naniesienie podpisu elektronicznego na plik. To proste. Wystarczy otworzyć w podglądzie plik, do którego chcemy dodać podpis elektroniczny, kliknąć ikonę edycji oraz wybrać ikonę z podpisem. Istnieją dwie opcje utworzenia podpisu elektronicznego: Za pomocą gładzika - wystarczy podpisać się tak, jakbyśmy robili to na zwykłej kartce papieru. Jeżeli posiadasz komputer z gładzikiem Force Touch możesz także regulować grubość pisma poprzez siłę naciśnięcia na gładzik

Za pomocą kamery wbudowanej w komputer Mac. Podpisz się na kartce papieru i umieść ją przed kamerą. Tworzenie podpisu elektronicznego w aplikacji Podgląd Zmiany nie ominęły również przeglądarki plików Finder. Od pewnego czasu widok Cover Flow inspirowany iTunes przestał być innowacyjny i używany przez użytkowników. w Mojave zastąpiło go Gallery View, które czerpie inspirację z aplikacji Zdjęcia. W widoku Gallery View zobaczysz duże podglądy zdjęć oraz innych dokumentów wraz z metadanymi. Możliwe jest także szybkie przejście do narzędzi edycji pliku. Gallery View Zrzuty ekranu System operacyjny macOS od wielu lat słynie z łatwości wykonywania zrzutów ekranu lub wycinka ekranu. W przeciwieństwie do systemu Windows opcje te w przypadku komputerów Mac są wbudowane w system i obsługiwane za pomocą skrótów klawiszowych. Nie trzeba uruchamiać oddzielnej aplikacji, jak narzędzie wycinanie w przypadku Windows'a. W Mojave dostępne są także narzędzia szybkiego edytowania zrzutów ekranu, a sama procedura ich wykonania jest podobna do tej, którą znamy na iOS. Zrzut ekranu po jego wykonaniu pojawia się w prawym dolnym rogu ekranu. Poprzez interakcję możemy zachować go na biurku, w schowku, dokumentach, otworzyć bezpośrednio w aplikacjach takich jak Wiadomości lub Mail oraz edytować. Istnieją trzy sposoby tworzenia zrzutów ekranu w macOS: Przytrzymanie Command + Shift + 3 wykonuje zrzut całego ekranu.

wykonuje zrzut całego ekranu. Przytrzymanie Command + Shift + 4 wykonuje zrzut wybranego wycinka z ekranu.

wykonuje zrzut wybranego wycinka z ekranu. Przytrzymanie Command + Shift + 5 otwiera nowe okno wykonywania zrzutów ekranu, z poziomu którego możemy: wykonać zrzut ekranu, zaznaczonego okna, wybranego wycinka z ekranu, a także nagrać to, co dzieje się na ekranie. FaceTime Zmiany nie ominęły także FaceTime, czyli programu umożliwiającego prowadzenie wideorozmów. Dodano opcje wideorozmów grupowych (maksymalnie pomiędzy 32 osobami), ale funkcji tej zabrakło w pierwszych wydaniach Mojave. Została ona udostępniona podczas świąt Bożego Narodzenia w grudniu 2018 roku. Funkcja ta pozwala na wykonywanie połączeń FaceTime z więcej niż jedną osobą na raz, pod warunkiem, że wszyscy uczestnicy posiadają urządzenia z zainstalowanym systemem macOS Mojave lub iOS 12. Współpraca pomiędzy iOS i macOS Również nowe funkcje związane z Continuity zostały wprowadzone wraz z macOS Mojave. Continuity to funkcjonalność odpowiedzialna za łączenie urządzeń z iOS z komputerami Mac. Pozwala na wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, odbieranie i wykonywanie połączeń telefonicznych pomiędzy urządzeniami, a także przekazywać informacje pomiędzy nimi np. możemy zacząć pisać wiadomość e-mail, a dokończyć ją na komputerze Mac lub tablecie iPad. Funkcja ta wymaga, aby urządzenia znajdowały się w jednej sieci oraz były zalogowane za pomocą tego samego Apple ID. Nową funkcją związaną z Continuity w macOS Mojave jest możliwość wstawienia zdjęcia zrobionego z iPhone'a lub iPad'a bezpośrednio do aplikacji Pages. Nowe aplikacje Mojave to także nowe aplikacje systemowe takie jak News (niedostępne oficjalnie w Polsce) oraz Dom znane z iOS. Dom to aplikacja służąca zarządzaniem inteligentnymi urządzeniami domowymi (Smart Home), kompatybilnymi z HomeKit. Funkcjonalność aplikacji zależy od tego, czy oraz ile takich urządzeń posiadasz w domu. Aplikacja Dom Safari 12 Safari 12 to aktualizacja systemowej przeglądarki internetowej. Już w 2017 roku wraz z wydaniem wersji 11 Apple skupiło się na zatrzymywaniu automatycznego odtwarzania wideo na stronach internetowych oraz utrudnieniu śledzenia użytkownika w sieci. Więcej funkcji zapobiegających śledzeniu pojawiło się w 12 wydaniu Safari. Nowe funkcje to między innymi zakaz używania plików cookies oraz pełne wsparcie dla Dark Mode. Mac App Store Apple przy okazji wprowadzenia na rynek nowej wersji systemu operacyjnego całkowicie zrestrukturyzowało App Store dla komputerów Mac. Aby znaleźć przydatne aplikacje możesz przeczytać szczegółowe artykuły napisane przez redaktorów Apple na temat najlepszych i najważniejszy aplikacji znajdujących się w sklepie. Ponad popracowano nad lepszym grupowaniem aplikacji według ich funkcjonalności i przeznaczenia. Można również zobaczyć filmy wideo prezentujące możliwości aplikacji jeszcze przed jej instalacją. Podobne rozwiązanie dostępne jest w App Store na iOS. Kolejną zmianą w Mac App Store jest sposób dostarczania aktualizacji system operacyjnego macOS. W systemach starszych niż Mojave aktualizacje systemu znajdowały się w Mac App Store w zakładce Aktualizacje. W Mojave aktualizacje dostępne są w nowym panelu w Preferencjach systemowych. Najłatwiejszym sposobem na sprawdzenia aktualizacji jest kliknięcie logo Apple w lewym górnym rogu, kliknięcie Ten Mac.. oraz wybranie opcji Uaktualnienia. Mojave jest także ostatnim systemem operacyjnym na komputery Mac wspierającym aplikacje 32 bitowe. Apple jasno określiło swoje stanowisko w tej sprawie. Od przyszłego wydania systemu operacyjnego, które ujrzymy w czerwcu tego roku podczas WWDC wspierane będą jedynie aplikacje 64 bitowe. Inne ulepszenia Nowy wygląd ekranu logowania. Znacznie zwiększono awatary użytkowników co jest zmianą zarówno wizualną jak i funkcjonalną. Dodano nowe akcenty kolorystyczne - to kolor, który jest widoczny w różnych zakamarkach systemu macOS - przyciskach, oknach dialogowych itd. Pojawił się przycisk wywołania emotikon w aplikacji Mail (można go także wywołać za pomocą kombinacji klawiszowej ctrl + Command + spacja) Wrażenia z użytkowania Jak wiemy Apple słynie z tego, że jego użytkownicy aktualizują swoje urządzenia i większość z nich korzysta z najnowszej wersji. Nie inaczej jest w przypadku Mojave. Istnieje jednak spora grupa użytkowników, którzy nie aktualizują systemu z obawy o problemy z kompatybilnością, oraz spadkiem prędkości działania. Sam zaliczam się do użytkowników, którzy wstrzymują się przez jakiś czas przed instalacją najnowszego wydania. Na swoim głównym iMac'u Mojave zainstalowałem dopiero po pojawieniu się wersji 10.14.2. Na przenośnym komputerze Mojave jest ze mną od dnia premiery, czyli od prawie pięciu miesięcy. Początkowo obawiałem się, o wydajność, ponieważ mój MacBook Air ma tylko 4GB pamięci operacyjnej RAM, ale prędkość działania komputera nie spadła. Laptop nadal działa sprawnie - oczywiście, podczas normalnej pracy biurowej i przeglądania sieci. Nie jest to sprzęt do obróbki wideo ani gier. Warto nadmienić, że oba komputery były aktualizowane z poprzedniej wersji macOS - High Sierra i w obu przypadkach proces przebiegł beż żadnych komplikacji. Podsumowanie Podsumowując uważam, że macOS Mojave wnosi wiele ciekawych funkcji i rozwiązań, a fakt, że jest on darmową aktualizacją powoduje, że rekomenduje jego instalację każdemu użytkownikowi, który jeszcze tego nie zrobił, a posiada kompatybilnego Mac'a. Szczególnie przydatne są stosy pozwalające uporządkować dużą ilość plików oraz tryb ciemny pozwalający lepiej skupić się na pracy, a w nocy pozwolić odpocząć oczom. Jedynie osoby korzystające z 32 bitowych aplikacji powinny wcześniej się upewnić, że na Mojave programy te będą działać.