Recenzje Asus ROG Phone 6 Pro - telefon ROGu? Sprawdzamy, co sądzą zagraniczne portale

Asus ROG Phone 6 Pro to niesamowicie ciekawy telefon, który ścięgnie oko każdego mobilnego gracza. Sprawdzamy jak nowy smartfon radzi sobie w zagranicznych recenzjach, jakie są jego wady i zalety.

ROG Phone 6 Pro to jeden z najciekawszych telefonów tego roku. Asus postanowił dać spokój ze stonowanymi kolorami i gustownymi liniami, z którymi kojarzą się flagowce innych marek i pójść w zupełnie inną stronę. Jest to telefon bardzo krzykliwy, z niecodzienną, gamingową stylizacją, dopełnioną jeszcze dodatkowym ekranem z tyłu urządzenia. Smartfon jest bardzo specyficzny i nakierowany na konkretną grupę odbiorców, ale ta ciekawa stylistyka na pewno może się podobać.

Fot. Asus

Do tego dostajemy najlepsze podzespoły, jakie aktualnie może zaoferować świat telefonów z Androidem. Snapdragon 8+ Gen 1, do tego 18 GB RAMu i 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Do tego 6,78" ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania 165 Hz i próbkowaniu dotyku 720 Hz, baterię 6000 mAh i ładowanie 65 W. Całość uzupełnia główny aparat 50 MP, który uzupełnia kamera ultraszerokokątna i makro.

Tak w skrócie przedstawia się najnowszy gamingowy telefon od Asusa. Bardziej szczegółowo opisał go Konrad w swoim tekście podsumowującym event producenta. Spójrzmy jednak, jak w swoich recenzjach oceniają telefon zagraniczne redakcje, oraz jakie widzą jego plusy i minusy:

Android Authority - 4/5

Źródło: Asus ROG Phone 6 Pro review: Game on

W recenzji Android Authority telefon zebrał raczej pozytywne opinie, z wyłączeniem kilku kwestii. Robert Triggs zwraca uwagę głównie na stronę gamingową telefonu - czyli to, czym najbardziej chwali się producent. Wydajność urządzenia jest z najwyższej półki, dobrze ocenione zostały też dodatki dla graczy w oprogramowaniu, jak na przykład różne ustawienia chłodzenia.

Co więcej, autor jest zadowolony z prędkości ładowania oraz długości działania na baterii (wspomina też, że dołączenie ładowarki do telefonu jest miłym zaskoczeniem). Sądzi również, że oferowane do telefonu akcesoria są nie tylko bardzo fajne, ale też realnie pomagają urządzeniu w jego działaniu.

Fot. Asus

Jednakże autor znalazł kilka elementów, które według niego Asus mógłby poprawić. Jest to w pierwszej kolejności aparat, który nie jest co prawda zły, ale zdecydowanie odstaje od innych przedstawicieli tej półki cenowej. Ponadto w telefonie nie znajdziemy bezprzewodowego ładowania, które również jest standardem wśród konkurencji.

Podobnie wygląda sytuacja z wodoszczelnością - ROG Phone 6 Pro ma jedynie certyfikat IPX4, podczas gdy standardem wśród flagowców jest IP68. Kolejnym dużym minusem telefonu jest też jego oprogramowanie, a dokładniej jego aktualizacje. Producent ma zamiar wspierać ROG Phone 6 Pro jedynie przez 2 lata, co według autora jest zdecydowanie zbyt krótki okresem wsparcia dla flagowca. Oczywiście, końcowym problemem jest też cena - 1299 dolarów to zwyczajnie zbyt wysoki koszt telefonu.

Android Central - 4/5

Źródło: ASUS ROG Phone 6 Pro review: The ultimate gaming powerhouse

Według Android Central, ROG Phone to zdecydowanie najszybszy telefon dostępny dziś na rynku i czuć to na każdym kroku. W swojej recenzji Harish Jonnalagadda chwali telefon za świetny ekran 165 Hz. Autorowi podoba się też design telefonu, a rónież to, że oprogramowanie nie ma widocznego bloatware'u.

Ponadto uwagę zwracają ultradźwiękowe triggery na boku urządzenia, a także obecność świetnych głośników stereo i portu AUX, jak również USB-C z boku urządzenia. To USB-C ładuje telefon z mocą 65 W, co też zwróciło uwagę autora.

Fot. Asus

Co ciekawe, recenzent nie zauważa wielu minusów telefonu, jednak te zauważalne są dość poważne. Po pierwsze jest to zdecydowanie zbyt krótkie wsparcie producenta - flagowiec nie powinien dostawać zaledwie dwóch aktualizacji oprogramowania. Autor wspomina też o aparatach. Co prawda zauważa, że są one lepsze niż w poprzednim modelu, jednak nadal odstają one zdecydowanie od reszty stawki w tym przedziale cenowym.

GSM Arena - 4.6/5

Źródło: ASUS ROG Phone 6 Pro review

GSM Arena również zaczyna od wielu pozytywów na temat telefonu. Autorom recenzji podoba się zarówno design telefonu, jak i jego niesamowita wydajność. Ponadto uważają, że wyświetlacz w ROG Phone 6 Pro jest absolutnie najlepszym panelem na rynku. Co ciekawe, pierwszy raz któraś z publikacji chwali zdjęcia robione przez ten telefon - według autorów aparat jest solidny, a kamerka selfie sprawuje się wręcz świetnie.

Oprogramowanie również zebrało dobre opinie. Autorzy chwalą i nieobecność bloatware'u, i optymalizacje gamingowe, które dobrze wpływają i na wydajność, i na czas działania na baterii. Ponadto zauważają, że dołączenie 65 W ładowarki było super posunięciem, a szybkie ładowania działa sprawnie i jest bardzo potrzebne przy tak dużej baterii.

Fot. Asus

Zarzuty dotyczące telefonu skupiają siew tej recenzji na jego akcesoriach. Według autorów dodatkowe zewnętrzne chłodzenie powinno być częścią zestawu przy zakupie telefonu, a nie oddzielnym dodatkiem. Sądzą tak, ponieważ wpływa ono w znaczący sposób na szybkość działanie i możliwości telefonu - aby otrzymać 100% mocy, jak to niezbędna pomoc. Ponadto recenzenci wspominają też o braku slotu na karty SD, który jest według nich nie do ominięcia w takim rodzaju telefonu, a także o niezbyt uniwersalnym zestawie aparatów.

Next Pit - 4,5/5

Źródło: Asus ROG Phone 6 Pro review: The best (& most expensive) gaming phone of the year!

Next Pit również bardzo ciepło ocenia najnowszy telefon Asusa. Antoine Engels zaczyna od pochwalenia specyfikacji telefonu - zarówno duża bateria, szybkie ładowanie, jak i świetny procesor i piękny, dobrze skalibrowany ekran są warte wspomnienia. Jego zdaniem na plus zasługuje też design - jest gamingowy ale nie w kiczowaty sposób.

Autor skupia się też na oprogramowaniu, komplementując zarówno czystą nakładkę na Androida, jak i dodatkowe możliwości personalizacji i konfiguracji. Szczególnie zwracają jego uwagę opcje konfigurowania mocy urządzenia oraz jego temperatury. Warty wspomnienia jest też port AUX, drugi port USB-C z boku telefonu oraz odporność na oblanie IPX4.

Fot. Asus

Niestety recenzent Next Pit jest kolejny autorem zwracającym uwagę na niewystarczająco dobre aparaty w ROG Phone 6 Pro - zarówno jeśli chodzi o ich uniwersalność, jak i możliwości. Wspomina też o zbyt wysokiej cenie urządzenia, a także o zaledwie dwóch latach aktualizacji. Jednakże autor proponuje zainteresowanym zakupem tego telefonu lepsze rozwiązanie - jego zdaniem każda taka osoba powinna zamiast wersji Pro kupić zwykłego ROG Phone 6.

Toms's Guide - 4/5

Źródło: Asus ROG Phone 6 Pro review: A gaming phone monster

Według Tom's Guide, Asus ROG Phone 6 Pro jest modelowym telefonem gamingowym bez prawdziwej konkurencji na rynku. Jordan Palmer jest zachwycony specyfikacją telefonu - ogromną baterią, świetnym ekranem i niespotykaną wydajnością. Autor zwraca też uwagę na najlepsze w swojej klasie głośniki stereo, a także na silnik wibracji, który nie ma sobie równych. Recenzent wspomina też o świetnie dopasowanym oprogramowaniu, które otwiera wiele możliwości personalizacji i monitorowania wydajności.

Fot. Asus

Jednakże już na początku tekstu autor zaznacza, że jest to telefon niszowy, a zwykły nie-gamingowy konsument powinien raczej kupić telefon od Apple, Samsunga, a nawet OnePlusa. Według niego ROG Phone 6 Pro jest zbyt drogi, a jego certyfikat IPX4 nie nie spełnia standardów telefonów premium. Również aparaty znalazły się w ogniu krytyki - są one raczej przeciętne, a kamera makro została przez niego nazwana po prostu bezużyteczną.