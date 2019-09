Red Dead Online - dodatek Frontier Pursuits zadebiutuje już w przyszłym tygodniu

Dodatek Frontier Pursuits, do trybu sieciowego Red Dead Redemption 2, wprowadzi do gry m.in. specjalistów oraz tzw. battle pass.

Rockstar wciąż dba o tryb sieciowy Red Dead Redemption 2. Już w przyszłym tygodniu zadebiutuje aktualizacja o nazwie "Frontier Pursuits", która wprowadzi do gry trzy unikalne ścieżki kariery dla waszych postaci - Bounty Hunter (Łowca Nagród), Trader (Handlarz) oraz Collector (Zbieracz). Każda z nich zaoferuje nam inne zdolności i nagrody (w tym unikalne przedmioty), premiując wybrany przez nas styl rozgrywki. Dla przykładu, Bounty Hunter otrzyma dostęp do specjalnych zadań, podczas których będzie on polował na przestępców (w tym innych graczy).

Odblokowanie nowych postaci kosztować nas będzie 15 sztabek złota. Posiadacze konsol PlayStation 4 będą mieli nieco ułatwione zadanie, bowiem postać Handlarza zostanie im udostępniona za darmo.

Drugą dużą nowością, która wprowadzi dodatek "Frontier Pursuits", jest karnet sezonowy - "Outlaw Pass". Pozwoli on nam na zdobycie dodatkowych nagród, w postaci: odzieży, uzbrojenia, ulepszeń obozu czy gotówki. Karnet nie jest jednak darmowy i będzie wymagał od nas opłaty w wysokości 35 sztabek złota.

Aktualizacja "Frontier Pursuits" zadebiutuje na serwerach gry już w przyszły wtorek (10 września). Red Dead Redemption 2 jest obecnie dostępne na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Gracze PC-towi wciąż czekają na swoją wersję gry.