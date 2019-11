Red Dead Redemption 2 PC bez ray tracingu. Nvidia tłumaczy się z zamieszania

Nvidia wprowadziła sporo zamieszania zamieszczając na Twitterze zrzuty ekranu z Red Dead Redemption 2 na PC opatrzone logo RTX. Teraz firma musi tłumaczyć całą sytuację, bo gra nie zaoferuje wsparcia dla technologii śledzenia promieni.

Kilka dni temu Nvidia zamieściła na Twitterze zrzuty ekranu z gry w rozdzielczości 4K z dopiskiem Make sure you're Game Ready with the GeForce RTX 20 Series. Dla wielu osób była to jednoznaczna sugestia, że Red Read Redemption 2 w wersji na komputery zaoferuje wsparcie dla Ray Tracingu. Informację szybko podchwyciły serwisy branżowe i zaczęła się seria spekulacji o tym, jak dobrze będzie wyglądać technologia śledzenia promieni w grze Rockstara.

Nvidia postanowiła, że sytuacja zdecydowanie wymaga wyjaśnień i również na Twitterze firma zamieściła sprostowanie. Red Dead Redemption 2 w wersji na komputery nie zaoferuje wsparcia dla Ray Tracingu. Natomiast samo wspomnienie serii RTX 20 było jedynie promocją tej konkretnej linii kart graficznych. I ciężko się temu dziwić. W końcu to normalne, że firma promuje swoją najważniejszą serię kart przy okazji premiery bardzo głośnej gry.

W dzisiejszych czasach tego typu wpisy w szeroko pojętej branży gier potrafią być niebezpieczne. Żyjemy w czasach, w których analizowany jest każdy najmniejszy przecinek, który może sugerować jakiekolwiek informacje na temat nadchodzących tytułów. Wystarczy najmniejszy błąd i później firma musi tłumaczyć plotkę, która zdążyła już obiec serwisu branżowe na całym świecie.