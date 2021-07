Red Dead Redemption 2 - gracz odnalazł ukryty przedmiot

Po trzech latach od premiery Red Dead Redemption 2 gracze odkryli kolejny sekret.

Red Dead Redemption 2 jest ogromną grą i nie da się tego ukryć. O rozmiarach i detalach może świadczyć fakt, że gracze odkryli nowy sekret. Chodzi o kapelusz, który główny bohater, Arthur Morgan może na siebie założyć. Film z odkryciem pojawił się na Reddicie. W komentarzach możemy znaleźć sporo słów niedowierzania. Sytuacja nie dziwi, ponieważ od premiery Red Dead Redemption 2 minęły już trzy lata. Możemy przeczytać:

To moje 6 lub 7 przejście i za każdym razem widzę coś nowego.

Ja też! Mam grę ukończoną na 100% i nigdy nie myślałem, żeby to zrobić.

A co dokładnie chodzi? Jak się okazuje, Arthur Morgan może zestrzelić kapelusz ze stracha na wróble za pomocą rewolweru. Jeśli go podniesie, będzie mógł go założyć na głowę. Wygląda na to, że kapelusz stracha na wróble nie jest powiązany z celem ukończenia gry w 100%. Zapewne jest to dodatkowy sekret ukryty przez Rockstar. Ciekawe, ile takich znalezisk jeszcze nas czeka w tej produkcji.

Poniżej możecie zobaczyć nagranie przedstawiające odkrycie.

