Red Dead Redemption 2 na Nintendo Switch coraz bardziej prawdopodobne

Nintendo Switch może się niebawem wzbogacić o kolejną ogromną produkcję, a mianowicie - Red Dead Redemption 2. Do sieci trafiły kolejne informacje zwiastujące nadejście nowej wersji gry.

To nie żart, coraz więcej wskazuje na to, że przebój Rockstar Games z 2018 roku może rzeczywiście trafić na hybrydową konsolkę Nintendo. Kilka dni temu, w źródłowych plikach gry odkryto informacje na temat kontrolera Switch Pro Controller. Oczywiście nie musi to od razu zwiastować Red Dead Redemption 2 na Switcha. Może to równie dobrze oznaczać, że PC-towa wersja gry wzbogaci się o wsparcie dla tego konkretnego pada.

Jednak dzisiejsza publikacja hiszpańskiego sklepu z grami Instant Gaming wyraźnie pokazuje nam, że jest coś na rzeczy. W sklepie pojawiła się karta produktu Red Dead Redemption 2 na Nintendo Switch. Całość wygląda na starannie przygotowaną, a nie przypadkowo umieszczoną przez niefrasobliwego pracownika. Na zdjęciu widać nawet okładkę gry z logiem Nintendo Switch.

Jakby tego było mało, to spekuluje się, że Nintendo szykuje się do ogromnego Directa, na którym mają zostać zaprezentowane największe hity jakie trafią na Switcha w nadchodzącym roku. Nie ma co ukrywać, że produkcja Rockstara byłaby prawdziwą bombą.

Przy tym wszystkim należy się oczywiście zastanowić czy przeniesienie tak ogromnego i zaawansowanego tytułu na Nintendo Switch jest w ogóle możliwe. Z całą pewnością, jeszcze kilka miesięcy temu wiele osób twierdziłoby, że to produkcja przekraczająca możliwości Switcha, jednak premiera Wiedźmin 3: Dziki Gon pokazała, że dobry zespół jest w stanie stworzyć udany port nawet największych gier na rynku.

Czy Arthur Morgan pójdzie śladami Geralta? O tym przekonamy się już niebawem, nowy Nintendo Direct powinien odbyć się jeszcze w styczniu.

źródło: wccftech.com