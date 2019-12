Red Dead Redemption 2 - sprzedaż wersji PC-towej sporym rozczarowaniem

Red Dead Redemption 2 znakomicie poradziło sobie na konsolach, jednak w przypadku sprzedaży gry na PC-tach, jest znacznie poniżej oczekiwań.

Studio Rockstar Games już niejednokrotnie udowadniało, że potrafi tworzyć znakomite, sprzedające się w milionach egzemplarzy, gry. Podobnie było z wydanym oryginalnie w październiku 2018 roku Red Dead Redemption 2, jednak wówczas dotyczyło to jedynie konsolowej wersji gry (PlayStation 4 i Xbox One). Wydana w listopadzie tego roku PC-towa odsłona radzi sobie znacznie gorzej.

Red Dead Redemption 2 zadebiutowało na PC na wyłączność wewnętrznej platformy Rockstara (Rockstar Launcher) oraz sklepu Epic Games Store. Dopiero po miesiącu produkcja trafiła również na Steama. Jak pokazują nam najnowsze dane, Epic nie może być zadowolony z tej inwestycji. Według firmy analitycznej SuperData Research, Red Dead Redemption 2 kupiło 408 tysięcy użytkowników sklepu w pierwszym miesiącu, dla porównania, inny tytuł na wyłączność Epic Games Store - Borderlands 3, w tym samym czasie od premiery, trafił do 1,78 miliona graczy.

Niewiele lepiej prezentuje się sytuacja na Steamie, szacuje się, że Red Dead Redemption 2 kupiło do 200 do 500 tysięcy użytkowników platformy Valve. Sam Rockstar milczy na temat dokładnej sprzedaży gry na PC, a więc z pewnością jest coś na rzeczy. Szczególnie, że amerykański producent w przypadku sprzedaży gry na konsolach był bardziej wylewny. Choć w tym wypadku nie ma się co dziwić. W ciągu zaledwie trzech dni od premiery na PlayStation 4 i Xbox One, Red Dead Redemption 2 trafiło do 10 milionów graczy.

Jak widać nawet tak solidnej firmie jak Rockstar Games zdarzają się wpadki.

źródło: wccftech.com