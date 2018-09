Red Dead Redemption 2 to królestwo zwierząt. W grze będzie około 200 gatunków

Nieodłącznym elementem nowego Red Dead Redemption będzie oczywiście jazda konna. W drugiej części gry twórcy obiecują aż 19 ras wierzchowców (między innymi konie krwi arabskiej, mustangi, czy shire). Naszym zadaniem będzie dobrze dbać o swojego czterokopytnego przyjaciela, a dzięki temu jazda na nim stanie się jeszcze sprawniejsza.

The diverse habitats and climates of Red Dead Redemption 2 are home to around 200 species of animals, birds and fish, all of which behave and respond to their environment in a unique way. pic.twitter.com/asAB3yTRJB