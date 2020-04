Red Dead Redemption 2 trafi do Xbox Game Pass, z usługą pożegna się natomiast GTA 5

Microsoft poinformował dzisiaj o ciekawej wymianie gier Rockstar Games w ramach usługi Xbox Game Pass. Już w maju, GTA 5 zostanie zastąpione przez Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption 2 to ostatnia wielka produkcja Rockstar Games. Wydana pod koniec 2018 roku, należy, bez wątpienia, do jednych z najlepszych i najpiękniejszych gier obecnej generacji. Choć Microsoft już niejednokrotnie pokazał, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych, a usługa Xbox Game Pass to obecnie "oczko w głowie" gamingowego oddziału firmy, to dzisiejsze ogłoszenie dotyczące RDR 2 jest sporym zaskoczeniem.

Posiadacze Xbox Game Pass już 7 maja otrzymają nie tylko dostęp do rozbudowanej kampanii dla jednego gracza, w której poznają losy głównego protagonisty - Arthura Morgana, ale również będą mogli zanurzyć się w trybie sieciowym produkcji - Red Dead Online.

Podobne emocje, na początku roku, wywołało dołączenie do Xbox Game Pass Grand Theft Auto 5. Niestety, w tym wypadku nie mamy dla was najlepszych wieści. Jeśli zagrywacie się w GTA 5 korzystając z Xbox Game Pass, to już 7 maja będziecie musieli pomyśleć o zakupie gry, bowiem opuści ona bogatą bibliotekę gier usługi Microsoftu. Na pocieszenie pozostaje fakt, że obecnie możecie nabyć GTA 5 z 20% zniżką bezpośrednio ze sklepu producenta.

Jeśli nie macie żadnych "growych" planów na maj, to warto zainwestować w Xbox Game Pass. Oprócz Red Dead Redemption 2 znajdziecie tam już setki znakomitych tytułów, w tym wszystkie gry stworzone przez wewnętrzne zespołu Microsoftu, a więc m.in. Gears 5, Halo 5, Sea of Thieves czy Ori and the Will of the Wisps. Xbox Game Pass jest zatem również świetnym sposobem na rozpoczęcie swojej przygody z konsolami Microsoftu.

Zobacz również: Red Dead Redemption 2 na Nintendo Switch coraz bardziej prawdopodobne

źródło: Microsoft