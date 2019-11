Red Dead Redemption 2 tytułem startowym Google Stadia. Znamy listę gier

Google Stadia startuje już w tym miesiącu i na starcie gracze dostaną 12 tytułów. I to nie byle jakich, bo wśród nich znajdzie się m.in. Red Dead Redemption 2 oraz Assassin’s Creed Odyssey.

Google Stadia to platforma do grania w chmurze. Zasada jej działania jest bardzo prosta. Grę uruchamiany na zewnętrznym serwerze Google, korzystając z bardzo mocnego komputera, a obraz z rozgrywki jest do nas przesyłany przez Internet. Dzięki temu nie trzeba wydawać dużych pieniędzy na mocną konfigurację sprzętu, a potrzebujemy jedynie stabilnego połączenia z Internetem oraz nawet mniej niż średniej klasy komputera. Stadia startuje 19 listopada, ale na razie nie skorzystamy w niej w Polsce. Spekuluje się, że usługę zobaczymy nad Wisłą w 2020 roku.

Wśród 12 tytułów startowych Google Stadia znajdą się:

Assassin’s Creed Odyssey

Destiny 2: The Collection

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Samurai Shodown

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Thumper

Tomb Raider: Definitive Edition

A do końca roku dołączą do nich:

Attack on Titan 2: Final Battle

Borderlands 3

Darksiders Genesis

Dragon Ball Xenoverse 2

Farming Simulator 19

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Ghost Recon: Breakpoint

GRID

Metro Exodus

NBA 2K20

Rage 2

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

Google Stadia będzie dostępna dla osób opłacających abonament. W pierwszych miesiącach tylko dla osób posiadających subskrypcję w wariancie Pro za 9,99 euro miesięcznie. Powyższe gry nie będą dostępne w ramach abonamentu, trzeba je będzie kupić. Jedynym darmowym tytułem będzie Destiny 2. To mimo wszystko opłacalna transakcja. Jeśli policzymy, ile pieniędzy kosztowałby komputer będący w stanie uruchomić każdą z tych gier, to nawet 3-letni abonament Google Stadia nie pokryje jego wartości.