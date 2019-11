Red Dead Redemption 2 w 4K i 60 klatkach na sekundę? Żadna karta graficzna tego nie udźwignie

Nvidia opublikowała nowe sterowniki dla swoich kart graficznych, przystosowane do obsługi gry Red Dead Redemption 2. Firma dodała też, że nawet jej najmocniejsza karta graficzna nie będzie w stanie utrzymać płynnych 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K.

Obok informacji o nowych sterowników Nvidia zaprezentowała też listę sugerowanych modeli kart graficznych, odpowiednich do wybranych ustawień graficznych gry Red Dead Redemption 2. I tak do uzyskania płynnych 60 klatek na sekundę w najwyższych ustawieniach graficznych Zieloni rekomendują kartę GeForce RTX 2060, a dla rozdzielczości 2K kartę GeForce RTX 2070 Super. Schody zaczynają się przy rozdzielczości 4K.

Najmocniejsza obecnie karta graficzna na rynku konsumenckim - GeForce RTX 2080 Ti jest kartę rekomendowaną do grania w rozdzielczości 4K, ale do utrzymania płynnych 60 klatek na sekundę niezbędne będzie zmniejszenie niektórych ustawień graficznych z poziomu high do medium. A co z ustawieniami maksymalnymi, very high, ultra, czy jaką nawę zastosuje Rockstar? W tym temacie Nvidia milczy, ale możemy już być pewni, że dzisiejszy sprzęt sobie z tym nie poradzi. Teoretycznie. Bo w praktyce zweryfikują to już dzisiaj pierwsi gracze.

Oczywiście Nvidia na pewno podaje informacje z zachowaniem pewnego marginesu błędu, a powiedzmy sobie szczerze - wiele osób nie zauważy większej różnicy między 50, a 60 klatkami na sekundę. Dodatkowo gra zaoferuje ponad 40 różnych ustawień graficznych i tutaj również wiele opcji będzie można spokojnie zmniejszyć, bez większej utraty efektownej grafiki.